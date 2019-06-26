Атамбаев прокомментировал лишение его статуса экс-президента Кыргызстана

«У меня есть адвокат. Если у прокуратуры возникнут вопросы, мы ответим в письменном виде. Все обвинения в мой адрес – вранье. Все же видим, как проходит следствие. Сравните Мусакеева и Матраимова, какая там разница!», - сказал Атамбаев на встрече со своими сторонниками, которые собрались в его доме в селе Кой-Таш.





Бывший президент заявил, что страна больше года назад «вышла из правового поля». Атамбаев считает, что «эта власть умеет только своих людей защищать, а тех, кто не нравится – сажать. По любому поводу».





Алмазбек Атамбаев также рассказал, что не намерен покидать страну. «Это моя родина. Те, кто сбегает – это другие люди. Те, кто пытается избавиться от меня, рано или поздно сами сбегут. Поверь мне», - ответил он на вопрос одного из журналистов.





На вопрос корреспондента «Азаттыка» об отношении к действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову Атамбаев ответил, что не признает его легитимность. «Я уже говорил, что не признаю. Его легитимность вызывает большие вопросы», - заявил он.





Свою поддержку кандидатуры Сооронбая Жээнбекова во время президентских выборов Атамбаев объяснил тем, что «человек ошибается».





«Пророк говорил, что я тоже человек, и я тоже ошибаюсь. А я не пророк. Посмотрите на моих друзей вокруг... Самым близким другом был Сооронбай Жээнбеков, вторым – Иса Омуркулов. Но я не могу предвидеть действия людей», - сказал он.









Жогорку Кенеш 27 июня принял постановление, которым лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, что позволяет привлекать его к уголовной ответственности. За решение проголосовали 103 депутата из 109 зарегистрировавшихся.





Перед этим генпрокурор Откурбек Жамшитов зачитал обвинительное заключение, согласно которому обнаружены признаки совершения особо тяжких преступлений по пяти обвинениям из шести, выдвинутых против Алмазбека Атамбаева специальной депутатской комиссией.