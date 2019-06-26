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В президентском самолете нашли 39 кг кокаина

27.06.2019 18:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На одном из военных самолетов, сопровождавших лайнер президента Бразилии Жаира Болсонару на саммит "Большой двадцатки", нашли 39 кг кокаина.



В заявлении, сделанном бразильским министерством обороны, говорится, что наркотики нашли, когда самолет, летевший в Осаку, где проходит саммит, совершил транзитную посадку в Севилье.

По сообщениям бразильских и испанских СМИ, задержан 38-летний сержант Мануэль Сильва Родригес. Он сопровождал трех бразильских президентов в 29 международных поездках.

Источники в испанской полиции рассказали газете "Эль Паис", что Родригес вышел из самолета с багажом в руках. Во время проверки в багаже нашли 37 свертков с кокаином.

Родригес был членом экипажа самолета, который должен сопровождать президента Болсонару на обратном пути с саммита "двадцатки".

Президент летел на другом самолете, который по пути в Осаку приземлился в Лиссабоне. Самолет президента тоже должен был сесть в Севилье, но план поменялся.


Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран заявил, что задержанный был профессиональным наркокурьером.

"Судя по тому, сколько при нем было наркотиков, он не просто купил их на улице и повез с собой. Он был, скажем так, профессиональным наркокурьером", - сказал вице-президент.

Жаир Болсонару написал в "Твиттере", что требует самого строгого наказания для задержанного сержанта. Он назвал случившееся неприемлемым и потребовал, чтобы министерство обороны во всем сотрудничало со следствием.

Родригес арестован решением испанского суда без права освобождения под залог, сообщает "Эль Паис". Полиция выясняет, была ли Испания конечной точкой маршрута наркотиков.

 
 
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На одном из военных самолетов, сопровождавших лайнер президента Бразилии Жаира Болсонару на саммит "Большой двадцатки", нашли 39 кг кокаина.
 
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