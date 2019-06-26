Сергей Калякин: Люди не понимают, зачем идти на выборы

– Пока публичной реакции нет, – рассказал Сергей Калякин «Белорусскому партизану». – Думаю, власть умышленно замалчивают эту инициативу. Ответить им нечего. Хотя, справедливости ради отмечу, что мы еще и не начинали масштабную публичную компанию по продвижению этой идеи. Мы лишь объявили о намерениях. А активно продвигать инициативу начнем во время избирательной кампании.





В идеале, на мой взгляд, вообще должна быть 21-часовая рабочая неделя. Чтобы люди могли почувствовать вкус жизни. Человек должен жить не для того, чтобы работать! 40 членов центрального комитета нашей партии выступали за то, чтобы сразу перейти на 6-часовой рабочий день. Но мы решили идти поэтапно. При сокращении рабочей недели появится свободное время, которое можно будет уделять семье, детям.





Наше предложение напрямую касается жизни миллионов людей! Многие говорят, что идея отличная, что это правильно и здорово. Но мало кто верит, что это может стать реальностью в Беларуси! Парадокс! Логика простая: раз власть не поддерживает идею, значит, она не может быть реализована. К сожалению, это устоявшийся стереотип.





– А вы направляли свое предложение в Минтруда?





– Мы не так будем действовать. Мы займемся широкомасштабным сбором подписей под этой инициативой. И направим предложение о сокращении рабочей недели не только от партии, но и еще по крайней мере от десятков тысяч людей.





– Сбор подписей – дело непростое. К тому же у нас модно подписи признавать фальсифицированными…





– Это же не подписи кандидатов в депутаты! Хотя мы будем собирать их во время избирательной кампании, когда это можно делать открыто и легко. Мы попытаемся привлечь внимание к этой инициативе и простых людей, и власти. Сейчас готовимся. Нужно очень доступно всем рассказать, почему это не утопия.





Мы понимаем, что сокращенная рабочая неделя случится не завтра. Мы сделаем для этого все возможное.





Мы знаем, что чиновники прекрасно информированы о нашей идее. Я, кстати, не удивлюсь, если через какое-то время наша инициатива по разным причинам умрет, а затем Александр Григорьевич с трибуны объявит, что это его идея. Такое мы уже не раз наблюдали. Но в любом случае для нас это не плохо – мы не воюем за инициативу. Нам важен результат.





Собирать подписи мы будем по всей стране. Для людей эта инициатива совсем не опасная: поддерживая эту инициативу, они не выступают против власти, а улучшают качество своей жизни.





– Вы выдвигаете кандидатов в депутаты во все округа?





– Нет. Пока предварительно речь идет о 50-60 человеках. Но есть еще одна проблема, о которой я также говорил на съезде. Люди не понимают, зачем им идти на выборы, выдвигаться кандидатами, если победу все равно украдут. Зачем вкладывать силы, ресурсы, если понятно, что это не выборы, а фарс?