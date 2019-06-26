ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аномальная жара из Евросоюза дойдет и до Беларуси

27.06.2019 17:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Европе царит аномальная жара - в некоторых регионах температура достигает +40°C..44°C. Специалисты прогнозируют тысячи жертв.

Аномальная жара из Евросоюза дойдет и до Беларуси
Причина — шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон. В итоге на континент засасывает поток раскаленного воздуха из Сахары. 

В Белгидромете говорят, что аномальная европейская жара настигнет и Беларусь, правда ненадолго — всего на два дня и не с такими высокими температурами. И это несмотря на то, что в ближайшие дни у нас ожидается относительно прохладная погода.

"А вот в воскресенье, 30 июня, к нам начнут поступать воздушные массы с юго-запада Европы. Именно из тех районов, где сейчас очень высокие температуры — выше +35°C, а где-то даже +39…40°С. Мы таких высоких температур в Беларуси пока не прогнозируем. 

У нас ожидается температура + 30°C и чуть выше. В основном в воскресенье по стране будет +20…27°С, в западных районах — это Брестская и Гродненская области — +28…32°С градуса", — рассказал tut.by Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды.

Самый жаркий день синоптики прогнозируют на 1 июля. В этот день температура по стране будет от +27°С на северо-востоке до +34°С на юго-западе. То есть самые высокие температуры будут в Брестской области. 

Жара продлится примерно два дня, и уже 2 июля начнет спадать. В начале июля температура будет +20… 27°C.

Кстати, накануне в Беларуси был побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений. 

"Вчера (26 ибня - прим. БП) был очень жаркий день - максимальная температура воздуха по стране колебалась от 28 до более чем 34 градусов. Самая высокая температура была зарегистрирована на метеостанции Высокое (Каменецкий район Брестской области) - 34,4 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня был установлен здесь в 2016 году и составлял 31,8 градуса", - рассказал БелТА Беганский. 

По его словам, более высокой температуры на этой метеостанции не фиксировали за весь период наблюдений.

Перекрыт температурный рекорд и в Бресте - вчера в городе было 34 градуса. Предыдущий рекорд дня составлял 33,4 градуса. Это было также в 2016 году.


Однако, судя по всему, уже на следующей неделе нас ждут новые рекорды. Как бы не сгореть - и в прямом, и в переносном смысле.




 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Европе царит аномальная жара - в некоторых регионах температура достигает +40°C..44°C. Специалисты прогнозируют тысячи жертв.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь обсуждает сотрудничество с Венгрией в сфере птицеводства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика