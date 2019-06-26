Аномальная жара из Евросоюза дойдет и до Беларуси

Причина — шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон. В итоге на континент засасывает поток раскаленного воздуха из Сахары.





В Белгидромете говорят, что аномальная европейская жара настигнет и Беларусь, правда ненадолго — всего на два дня и не с такими высокими температурами. И это несмотря на то, что в ближайшие дни у нас ожидается относительно прохладная погода.





"А вот в воскресенье, 30 июня, к нам начнут поступать воздушные массы с юго-запада Европы. Именно из тех районов, где сейчас очень высокие температуры — выше +35°C, а где-то даже +39…40°С. Мы таких высоких температур в Беларуси пока не прогнозируем.





tut.by Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды. У нас ожидается температура + 30°C и чуть выше. В основном в воскресенье по стране будет +20…27°С, в западных районах — это Брестская и Гродненская области — +28…32°С градуса", — рассказал, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды.





Самый жаркий день синоптики прогнозируют на 1 июля. В этот день температура по стране будет от +27°С на северо-востоке до +34°С на юго-западе. То есть самые высокие температуры будут в Брестской области.





Жара продлится примерно два дня, и уже 2 июля начнет спадать. В начале июля температура будет +20… 27°C.





Кстати, накануне в Беларуси был побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений.





БелТА Беганский. "Вчера (26 ибня - прим. БП) был очень жаркий день - максимальная температура воздуха по стране колебалась от 28 до более чем 34 градусов. Самая высокая температура была зарегистрирована на метеостанции Высокое (Каменецкий район Брестской области) - 34,4 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня был установлен здесь в 2016 году и составлял 31,8 градуса", - рассказалБеганский.





По его словам, более высокой температуры на этой метеостанции не фиксировали за весь период наблюдений.





Перекрыт температурный рекорд и в Бресте - вчера в городе было 34 градуса. Предыдущий рекорд дня составлял 33,4 градуса. Это было также в 2016 году.









Однако, судя по всему, уже на следующей неделе нас ждут новые рекорды. Как бы не сгореть - и в прямом, и в переносном смысле.











