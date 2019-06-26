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ПАСЕ поддержала резолюцию по убийству Бориса Немцова, автор которой объявлен в РФ персоной нон-грата

27.06.2019 19:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.

За принятие резолюции проголосовало 40 делегатов, против не было. По правилам ПАСЕ этого достаточно для принятия резолюции. Всего в ассамблеи более 320 делегатов.

В резолюции утверждается, что в ходе расследования были нарушения, а также призывает власти России повторно провести следствие.

Также в докладе отмечается, что российские власти отказались сотрудничать с авторами доклада. Также авторы доклада предлагают другим странам оказывать давление в этом вопросе на Россию.

Автор доклада Зингерис отметил, что не мог съездить в Россию, поскольку объявлен там персоной нон-грата.

Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.

 
 
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ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом. За...
 
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