Хедлайнером церемонии закрытия II Европейских игр в Минске станет Николай Басков

Источник материала: Интерфакс

Николай Басков выступит на церемонии закрытия Европейских игр в Минске 30 июня. Информация о предстоящем мероприятии с участием знаменитого певца размещена на его официальном сайте .

Там же раскрыты некоторые нюансы проведения церемонии. В частности, имя ее режиссера-постановщика.

"В режиссерскую группу церемонии вошли постановщики, хорошо известные в Беларуси и России по многочисленным культурным, спортивным мероприятиям и телевизионным конкурсам. Автором сценария и художественным руководителем от белорусской стороны выступит Александр Вавилов, российскую сторону представит Алексей Сеченов. Сеченов — обладатель премии "ТЭФИ", режиссер-постановщик Церемоний открытия и закрытия Всемирной летней Универсиады в Казани, Церемонии открытия Зимних Азиатских игр в Астане, премий МУЗ-ТВ, музыкального конкурса "Новая волна" и концертов звезд российской и мировой эстрады. Николай Басков сотрудничал с Алексеем Сеченовым при постановке своего концертного шоу "ИГРА", - говорится в сообщении на сайте Баскова.



Церемония закрытия II Европейских игр в Минске пройдет на столичном стадионе "Динамо" 30 июня. Начало церемонии – 20.00.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыгрывают 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования проходят в 15 видах спорта (23 дисциплинах), среди которых: акробатика, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт и другие.

В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 задействовано 13 площадок.

Специально к Играм для граждан 98 стран мира введен безвизовый режим с разными сроками пребывания. Гости могут въезжать в Беларусь через любые пункты пропуска.

Также в период работы II Европейских игр 2019 организовано 10 фан-зон в Минске, областных и районных городах Беларуси.

Решение о передаче Беларуси права на проведение вторых Европейских игр было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске.

Хедлайнерами церемонии открытия II Европейских игр выступили Димаш Кудайберген и Анна Нетребко.