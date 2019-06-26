Европейские игры: для болельщиков организуют бесплатные экскурсии по Минску

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в самом разгаре очередной, седьмой день II Европейских игр. Первые соревнования 27 июня принесли золото Беларуси. Медаль высшей пробы в гребле на байдарке на 500 м. Всего же участники II Европейских игр разыгрывают сегодня 24 комплекта наград в шести видах спорта, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В пляжном футболе до медалей еще далеко. Сборная Беларуси сейчас готовится к заключительному матчу группового этапа.

Группа поддержки у сборной будет серьезная. Болеть за пляжных футболистов приезжают даже из регионов. Семья Бриштелей сперва организовала в своей деревне в Брестской области фан-зону. А на финальные матчи приехали болеть в Минск. Не удивительно, ведь в белорусской команде выступает их родственник Игорь Бриштель.

«Это мечта его жизни, я помню. Он рос у меня на глазах. Мы вместе жили в одном поселке. Как свободная минута, он шел на футбольное поле, там пропадал сутками, мама его даже ругала за это. Но он добился своего. Молодец!» – рассказал дядя спортсмена Геннадий Якимук.

«Я за папу болею сильно-сильно и мечтаю, чтобы он забил гол», – сказал сын Игоря Бриштеля Глеб.

К слову, уже 27 июня сборная Беларуси по пляжному футболу сразится с Португалией за первое место в группе А.

Продолжают работу фан-зоны. Там много не только белорусских болельщиков, но также и иностранных. Кстати, для болельщиков организованы бесплатные экскурсии по Минску. Прогулки пешие – проходят по историческому центру города.

«Про бесплатные экскурсии узнали в Интернете. Такие туры сейчас доступны во многих странах. Это отличный способ узнать историю города за очень короткий промежуток времени. Что касается старого города, я удивлен его великолепным состоянием. Он выглядит, как новый. Это впечатляет», – отметил турист из США Скотт Уиллис.

Пешие экскурсии проходят ежедневно. Гостям столицы также предлагают автобусные туры. Они отправляются от здания железнодорожного вокзала три раза в день.

Будущей столице III Европейских игр, польскому Кракову, есть чему поучиться.

«Европейские игры в Минске организованы очень хорошо. Конечно, при проведении следующих соревнований в Польше мы обязательно учтем белорусский опыт. Постараемся не опускать заданную в Минске планку. Ну, и пользуясь случаем, приглашаем всех в Краков на III Европейские игры!» – подчеркнул государственный секретарь канцелярии президента Польши Адам Квятковски.