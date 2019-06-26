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Европейские игры: для болельщиков организуют бесплатные экскурсии по Минску
27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске в самом разгаре очередной, седьмой день II Европейских игр. Первые соревнования 27 июня принесли золото Беларуси. Медаль высшей пробы в гребле на байдарке на 500 м. Всего же участники II Европейских игр разыгрывают сегодня 24 комплекта наград в шести видах спорта, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
В пляжном футболе до медалей еще далеко. Сборная Беларуси сейчас готовится к заключительному матчу группового этапа.
Группа поддержки у сборной будет серьезная. Болеть за пляжных футболистов приезжают даже из регионов. Семья Бриштелей сперва организовала в своей деревне в Брестской области фан-зону. А на финальные матчи приехали болеть в Минск. Не удивительно, ведь в белорусской команде выступает их родственник Игорь Бриштель.
«Я за папу болею сильно-сильно и мечтаю, чтобы он забил гол», – сказал сын Игоря Бриштеля Глеб.
К слову, уже 27 июня сборная Беларуси по пляжному футболу сразится с Португалией за первое место в группе А.
Продолжают работу фан-зоны. Там много не только белорусских болельщиков, но также и иностранных. Кстати, для болельщиков организованы бесплатные экскурсии по Минску. Прогулки пешие – проходят по историческому центру города.
«Про бесплатные экскурсии узнали в Интернете. Такие туры сейчас доступны во многих странах. Это отличный способ узнать историю города за очень короткий промежуток времени. Что касается старого города, я удивлен его великолепным состоянием. Он выглядит, как новый. Это впечатляет», – отметил турист из США Скотт Уиллис.
Пешие экскурсии проходят ежедневно. Гостям столицы также предлагают автобусные туры. Они отправляются от здания железнодорожного вокзала три раза в день.
Будущей столице III Европейских игр, польскому Кракову, есть чему поучиться.
Что касается медального зачета II Европейских игр, то первое место – у России:
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В Минске работают фан-зоны и проводятся бесплатные экскурсии для болельщиков: как пешие, так и автобусные.
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