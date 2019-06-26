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Межгосударственный фонд СНГ подарил книги библиотекам Бреста

27.06.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников СНГ подарил книги библиотекам Бреста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Межгосударственный фонд СНГ подарил книги библиотекам Бреста

фото - иллюстрация

Акция "Книга - в подарок Бресту" организована под знаком Года книги в СНГ и в честь тысячелетия города, который в 2019-м объявлен культурной столицей Содружества Независимых Государств. Более 500 экземпляров книг доставлены в центральную городскую библиотеку имени А.С. Пушкина. Там они комплектуются, а затем будут распределены среди пяти ее филиалов.

В Брестской областной библиотеке имени М.Горького с книжным даром Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества уже успели ознакомить своих читателей. Здесь организовали специальную выставку "Дружить томами", на которой было представлено 149 книг и комплект журналов "Дружба народов" за 2018-2019 годы. В большинстве своем это подарочные издания, разнообразные по своей тематике, жанрам и формату.

Достойным украшением фонда белорусской литературы станет книга одного стихотворения Янки Купалы "А хто там ідзе?" с переводом на 101 язык мира, получившая Гран-при на международном конкурсе "Искусство книги". Серия "Классики мировой литературы" представлена целой плеядой русских и зарубежных писателей (Гоголь, Достоевский, Пушкин, Крылов, Шекспир, братья Гримм). Серия "ЖЗЛ" знакомит с жизнью Варлама Шаламова, Валентина Катаева, Даниила Гранина, Александра Вампилова, других известных авторов. Литературоведческие издания посвящены творчеству Сергея Довлатова, Александра Солженицына, Евгения Евтушенко.

Научно-популярная литература представлена книгами по психологии Эриха Фромма, Карла Густава Юнга, мемуаристика - воспоминаниями известного журналиста-международника Александра Бовина. На широкий круг читателей рассчитана книга "История старой квартиры" Александра Литвина, ставшая лучшим проектом 2017 года и лауреатом конкурса "Ревизор". Среди подаренных книг большой выбор мировых бестселлеров, а также новинки современных российских писателей - Дмитрия Быкова, Захара Прилепина, Олега Шишкина.

"Из предложенного списка мы выбрали книги, которые наиболее часто спрашивают читатели. Наша заявка была удовлетворена на 100%. Книги нам прислали почтой. Мы направили в адрес Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ благодарственное письмо за такой подарок", - рассказала директор областной библиотеки Елена Стрижевич. По ее словам, книги уже поступили в отдел абонемента.

 
Теги: Брест
 
 
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  Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников СНГ подарил книги библиотекам Бреста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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