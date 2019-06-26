Стрельба произошла около мечети на западе Франции (в Бресте)

Источник материала: Виртуальный Брест

На западе Франции около мечети произошла стрельба, по меньшей мере два человека ранены, сообщает радиостанция France Bleu .





Инцидент произошел в городе Брест около 16.30 по местному времени. Сообщается, что серьезные ранения получили два человека, они доставлены в госпиталь.

Место ЧП оцеплено. Открывший стрельбу скрылся с места преступления, его ищет полиция.