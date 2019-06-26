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Стрельба произошла около мечети на западе Франции (в Бресте)

27.06.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На западе Франции около мечети произошла стрельба, по меньшей мере два человека ранены, сообщает радиостанция France Bleu.

Стрельба произошла около мечети на западе Франции (в Бресте)

Инцидент произошел в городе Брест около 16.30 по местному времени. Сообщается, что серьезные ранения получили два человека, они доставлены в госпиталь.

Место ЧП оцеплено. Открывший стрельбу скрылся с места преступления, его ищет полиция.

 
Теги: Брест
 
 
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  На западе Франции около мечети произошла стрельба, по меньшей мере два человека ранены, сообщает радиостанция France Bleu. Инцидент произошел в городе Брест около...
 
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