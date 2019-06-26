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Стрельба произошла около мечети на западе Франции (в Бресте)
27.06.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На западе Франции около мечети произошла стрельба, по меньшей мере два человека ранены, сообщает радиостанция
Инцидент произошел в городе Брест около 16.30 по местному времени. Сообщается, что серьезные ранения получили два человека, они доставлены в госпиталь.
Место ЧП оцеплено. Открывший стрельбу скрылся с места преступления, его ищет полиция.
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На западе Франции около мечети произошла стрельба, по меньшей мере два человека ранены, сообщает радиостанция France Bleu. Инцидент произошел в городе Брест около...
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