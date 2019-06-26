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28 и 30 июня в Бресте будет ограничено движение. Рассказываем - где и почему
27.06.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Информируем, что в связи с проведением четвертого международного фестиваля «Брест Джип-Фест-2019», посвященного 75-й годовщине освобождения города Бреста от немецко-фашистских захватчиков и 1000-летию г.Бреста будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин, кроме общественного транспорта, 28 июня 2019 г. с 13.00 часов до 13.30 часов по следующему маршруту: парковка перед входом в государственное учреждение «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», проспект П.М. Машерова, улица Московская, проспект Республики, улица Суворова, улица Жукова, выезд из Бреста в направлении поселка Мухавец.
Дополнительно сообщаем, что в связи с проведение «
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Информируем, что в связи с проведением четвертого международного фестиваля «Брест Джип-Фест-2019», посвященного 75-й годовщине освобождения города Бреста от...
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