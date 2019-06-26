28 и 30 июня в Бресте будет ограничено движение. Рассказываем - где и почему

Источник материала: Виртуальный Брест

Информируем, что в связи с проведением четвертого международного фестиваля «Брест Джип-Фест-2019», посвященного 75-й годовщине освобождения города Бреста от немецко-фашистских захватчиков и 1000-летию г.Бреста будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин, кроме общественного транспорта, 28 июня 2019 г. с 13.00 часов до 13.30 часов по следующему маршруту: парковка перед входом в государственное учреждение «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», проспект П.М. Машерова, улица Московская, проспект Республики, улица Суворова, улица Жукова, выезд из Бреста в направлении поселка Мухавец.





Дополнительно сообщаем, что в связи с проведение « Дня вышыванкі » будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин 30 июня 2019 г. с 17.00 часов до 17.30 часов по следующему маршруту: улица Советская (от кинотеатра «Беларусь»), перекрестки с улицами Буденного, Дзержинского, проспект П.М. Машерова, Советская, Интернациональная, набережная Ф.Скорины (до парковки напротив магазина «1000 мелочей»).





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