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«Спели очень хорошо»: молодечненский хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодечненский образцовый хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Фестиваль хоровых талантов прошел в польском городе Сопот. Наши вокалистки привезли сразу три награды высшей степени. Перед этим коллектив получил гран-при на областном этапе. В Сопоте «Журавочка» была единственным представителем от Беларуси.
Ольга Белько, руководитель молодечненского образцового хора «Журавочка»:
Александра Коваленко, солистка молодечненского образцового хора «Журавочка»:
Любовь Сусленкова, солистка молодечненского образцового хора «Журавочка»:
Образцовый хор – четырехкратный стипендиат специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, а также многократный лауреат областных, республиканских и международных конкурсов. Но на этом исполнители не планируют останавливаться.
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Новости Беларуси. Молодечненский образцовый хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Фестиваль...
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