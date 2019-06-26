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«Спели очень хорошо»: молодечненский хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса

27.06.2019 20:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодечненский образцовый хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Спели очень хорошо»: молодечненский хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса

Фестиваль хоровых талантов прошел в польском городе Сопот. Наши вокалистки привезли сразу три награды высшей степени. Перед этим коллектив получил гран-при на областном этапе. В Сопоте «Журавочка» была единственным представителем от Беларуси.

«Спели очень хорошо»: молодечненский хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса

Ольга Белько, руководитель молодечненского образцового хора «Журавочка»:
Замечательно девочки спели на первом туре конкурса. Спели очень хорошо. Я редко хвалю, редко бываю довольна. Но, наверное, это и правильно, потому что если будешь доволен, тогда уже и роста нет. Все уже сделано.

«Спели очень хорошо»: молодечненский хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса

Александра Коваленко, солистка молодечненского образцового хора «Журавочка»:
Больше мне понравилось в Сопоте. Там больше дружеских людей, больше улыбок, встреч.

«Спели очень хорошо»: молодечненский хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса

Любовь Сусленкова, солистка молодечненского образцового хора «Журавочка»:
Большое впечатлоение было от акустики в храмах. Мастер-классы были полезными.

«Спели очень хорошо»: молодечненский хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса

Образцовый хор – четырехкратный стипендиат специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, а также многократный лауреат областных, республиканских и международных конкурсов. Но на этом исполнители не планируют останавливаться.

«Спели очень хорошо»: молодечненский хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса

«Спели очень хорошо»: молодечненский хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса

Люди в материале: Ольга Белько, Александра Коваленко, Любовь Сусленкова
 
 
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Новости Беларуси. Молодечненский образцовый хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Фестиваль...
 
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