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Более 10 тысяч человек расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье. Военный дневник Несвижского района

27.06.2019 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Военный альбом. Более 10 тысяч человек, в том числе детей расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье, почти 3000 – угнаны в Германию на работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 10 тысяч человек расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье. Военный дневник Несвижского района

Такие потери пережил Несвижский район. Фашисты создали здесь два гетто, где многие заключенные погибли от голода и отсутствия медицинской помощи. Но люди не сдались и пережили войну.

Более 10 тысяч человек расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье. Военный дневник Несвижского района

Более 10 тысяч человек расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье. Военный дневник Несвижского района

Подробнее в видеоматерниале Алены Чернявской.

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Новости Беларуси. Военный альбом. Более 10 тысяч человек, в том числе детей расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье, почти 3000 – угнаны в Германию на...
 
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