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Игорь Евсеев вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Виталию Закаблуку

27.06.2019 20:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ветеран Великой Отечественной войны Виталий Константинович Закаблук получил из рук помощника Президента Беларуси – инспектора по Минской области Игоря Евсеева юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Игорь Евсеев вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Виталию Закаблуку

Торжество прошло в Молодечно. Здесь сейчас живет 94-летний ветеран. Во время войны он служил в пехоте, освобождал Варшаву, Берлин.

Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За отвагу». Также Виталий Константинович – участник парада в Москве и переговоров 45-го.

Игорь Евсеев вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Виталию Закаблуку

Виталий Закаблук, ветеран Великой Отечественной войны:
Очень тяжело было. Осень, снег, слякоть. В лесу ночевали. Но успокаивал себя тем, что я же не один такой, миллионы таких.

Игорь Евсеев вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Виталию Закаблуку

Игорь Евсеев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минской области:
Есть люди – живая легенда. Меня радует, что государство не оставляет без внимания их. Приходят соцработники. Мы видим, что сегодня чисто, убрано.

Игорь Евсеев вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Виталию Закаблуку

Награда сделана из латуни. На переднем плане – обелиск «Минск – город-герой» и скульптура женщины, которая олицетворяет образ Родины. По окружности нанесен надпись «Подвиг народа бессмертен». Юбилейная медаль в честь 75-летия освобождения Беларуси получат около 700 ветеранов Минской области.

Игорь Евсеев вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Виталию Закаблуку

Игорь Евсеев вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Виталию Закаблуку

Люди в материале: Виталий Закаблук, Игорь Евсеев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ветеран Великой Отечественной войны Виталий Константинович Закаблук получил из рук помощника Президента Беларуси – инспектора по Минской...
 
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