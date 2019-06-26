ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для девушек – бег с парашютом, для парней – с тележками. 27 июня на площади Независмости прошли соревнования по лёгкой атлетике

27.06.2019 20:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почувствовать себя участником II Европейских игр 27 июня мог любой желающий. На площади Независмости развернулась большая площадка для соревнований по легкой атлетике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для девушек – бег с парашютом, для парней – с тележками. 27 июня на площади Независмости прошли соревнования по лёгкой атлетике

Для девушек – бег с парашютом. Парни бегали с тележками. Метание мяча. Прыжки в длину. И эксклюзив – беговой тренажер, который задаёт скорость, с которой пробежала марафон Ольга Мазуренок.

Для девушек – бег с парашютом, для парней – с тележками. 27 июня на площади Независмости прошли соревнования по лёгкой атлетике

В общем, полное погружение в олимпийскую реальность. Для лучших – сувениры и подарки: термокружки, фирменные майки и брелки. И как бонус – селфи с самым популярным персонажем – Лесиком.

Для девушек – бег с парашютом, для парней – с тележками. 27 июня на площади Независмости прошли соревнования по лёгкой атлетике

Александр Бут-Гусаим, сотрудник Белорусской федерации легкой атлетики:
Также у нас есть специальная площадка для детей, где они могут пометать специальное поролоновое копье и тоже приобщиться к легкой атлетике.

Люди в материале: Александр Бут-Гусаим
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Почувствовать себя участником II Европейских игр 27 июня мог любой желающий. На площади Независмости развернулась большая площадка для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как приготовить катмер? Мастер-класс от турецкого повара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика