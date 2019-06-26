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Для девушек – бег с парашютом, для парней – с тележками. 27 июня на площади Независмости прошли соревнования по лёгкой атлетике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почувствовать себя участником II Европейских игр 27 июня мог любой желающий. На площади Независмости развернулась большая площадка для соревнований по легкой атлетике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для девушек – бег с парашютом. Парни бегали с тележками. Метание мяча. Прыжки в длину. И эксклюзив – беговой тренажер, который задаёт скорость, с которой пробежала марафон Ольга Мазуренок.
В общем, полное погружение в олимпийскую реальность. Для лучших – сувениры и подарки: термокружки, фирменные майки и брелки. И как бонус – селфи с самым популярным персонажем – Лесиком.
Александр Бут-Гусаим, сотрудник Белорусской федерации легкой атлетики:
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Для девушек – бег с парашютом, для парней – с тележками. 27 июня на площади Независмости прошли соревнования по лёгкой атлетике
Новости Беларуси. Почувствовать себя участником II Европейских игр 27 июня мог любой желающий. На площади Независмости развернулась большая площадка для...
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