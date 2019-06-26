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Как приготовить катмер? Мастер-класс от турецкого повара
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков сейчас проводят время на центральной фан-зоне вторых Европейских игр. Она располагается за окнами нашей выездной студии в кинотеатре «Москва» – у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Корреспондент Дмитрий Боярович готов передать атмосферу праздника.
Дмитрий Боярович, СТВ:
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Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков сейчас проводят время на центральной фан-зоне вторых Европейских игр. Она располагается за окнами нашей...
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