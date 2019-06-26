Как приготовить катмер? Мастер-класс от турецкого повара

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков сейчас проводят время на центральной фан-зоне вторых Европейских игр. Она располагается за окнами нашей выездной студии в кинотеатре «Москва» – у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Турции в фан-зоне возле Дворца спорта: «Я собственноручно приготовила кофе по-турецки и угостила посетителей нашего шатра»

Корреспондент Дмитрий Боярович готов передать атмосферу праздника.





Дмитрий Боярович, СТВ:

Атмосфера праздника становится все слаще и слаще. Чтобы доказать это, мы попробуем сейчас приготовить самую знаменитую в Турции сладость – катмер. В этом нам поможет уста. Уста – это по-турецки мастер-повар. Его зовут Зекерия.



