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«От него вполне реально ждать сегодня медали»: 27 июня на «Минск-Арене» выступает Евгений Королёк

27.06.2019 20:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под сводами «Минск-Арены» проходят состязания по трековым велогонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю последнюю информацию узнаем от нашего корреспондента Ярослава Писаренко.

«От него вполне реально ждать сегодня медали»: 27 июня на «Минск-Арене» выступает Евгений Королёк

Ярослав Писаренко, СТВ:
На велодроме «Минск-Арены» все только начинается. Главное «блюдо» этого вечера – это гонка Евгения Королька. 27 июня он начнет выступать в 20:30, причем в своей коронной дисциплине – в скрэтче. Здесь более ощутима вероятность медали, потому что все мы понимаем, кто такой Евгений Королек – чемпион мира 2018 года, победитель многих этапов Кубка мира. 

Велогонщик Евгений Королёк о победе на чемпионате мира: «Это придаёт мне дополнительную мотивацию»

Действительно очень топовый спортсмен, от него вполне реально ждать сегодня медали.

Подробнее в видеоинформации.

Люди в материале: Ярослав Писаренко, Евгений Королек
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Под сводами «Минск-Арены» проходят состязания по трековым велогонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всю последнюю информацию...
 
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