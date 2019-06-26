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«От него вполне реально ждать сегодня медали»: 27 июня на «Минск-Арене» выступает Евгений Королёк
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под сводами «Минск-Арены» проходят состязания по трековым велогонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всю последнюю информацию узнаем от нашего корреспондента Ярослава Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Действительно очень топовый спортсмен, от него вполне реально ждать сегодня медали.
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Новости Беларуси. Под сводами «Минск-Арены» проходят состязания по трековым велогонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всю последнюю информацию...
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