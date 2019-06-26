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Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом

27.06.2019 20:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лично поздравить наших спортсменов и понаблюдать за соревнованиями на гребном канале в Заславле приехал и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом

Состязания, а тем более медали, в такую переменчивую погоду гребцам даются нелегко: здесь очень сильный боковой ветер. Глава государства поинтересовался обстановкой на площадке. 

Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт

Поделился Александр Лукашенко и своими впечатлениями от вторых Европейских игр. Президент кратко пообщался с представителем Польского агентства печати. Глава государства выразил надежду, что следующий спортивный форум в Польше будет не хуже, чем в Беларуси.

Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом

– Дорогой Александр! Я поляк. Что бы вы сказали для Польского агентства печати о своих впечатлениях?
– Я хочу, чтобы следующая европейская Олимпиада, которая состоится в Кракове…
– … в моем городе!
– В твоем городе была не хуже, чем минская Олимпиада. Готовьтесь, мы приедем самым сильным составом. Мы должны своих соседей немножко встряхнуть.

Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом

– По спортивному виду.
– По спортивному, конечно.
– Пан Президент, всего хорошего!

Не смотря на тяжелые погодные условия на гребном канале, здесь было главное – искренняя поддержка со стороны болельщиков. На трибунах – вся эмоциональная палитра переживаний за наших спортсменов.

Александр Лукашенко тепло пообщался со зрителями. Посмотреть на соревнования они приходили целыми семьями. Не оставил без внимания глава государства и волонтеров.

Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом

Также Президент лично пожелал успехов нашим атлетам в спортивной карьере, а еще искренне поздравил заслуженных триумфаторов.

Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Лично поздравить наших спортсменов и понаблюдать за соревнованиями на гребном канале в Заславле приехал и Александр Лукашенко, сообщили в...
 
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