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Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лично поздравить наших спортсменов и понаблюдать за соревнованиями на гребном канале в Заславле приехал и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состязания, а тем более медали, в такую переменчивую погоду гребцам даются нелегко: здесь очень сильный боковой ветер. Глава государства поинтересовался обстановкой на площадке.
Поделился Александр Лукашенко и своими впечатлениями от вторых Европейских игр. Президент кратко пообщался с представителем Польского агентства печати. Глава государства выразил надежду, что следующий спортивный форум в Польше будет не хуже, чем в Беларуси.
– Дорогой Александр! Я поляк. Что бы вы сказали для Польского агентства печати о своих впечатлениях?
– По спортивному виду.
Не смотря на тяжелые погодные условия на гребном канале, здесь было главное – искренняя поддержка со стороны болельщиков. На трибунах – вся эмоциональная палитра переживаний за наших спортсменов.
Александр Лукашенко тепло пообщался со зрителями. Посмотреть на соревнования они приходили целыми семьями. Не оставил без внимания глава государства и волонтеров.
Также Президент лично пожелал успехов нашим атлетам в спортивной карьере, а еще искренне поздравил заслуженных триумфаторов.
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Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом
Новости Беларуси. Лично поздравить наших спортсменов и понаблюдать за соревнованиями на гребном канале в Заславле приехал и Александр Лукашенко, сообщили в...
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