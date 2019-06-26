|
В Борисове открылась выставка фарфоровых скульптур из коллекции Михаила Слепухи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Изысканные балерины, сказочные персонажи, фигурки животных и птиц. В краеведческом центре борисовской библиотеки открылась выставка фарфоровых скульптур из частной коллекции краеведа-любителя Михаила Слепухи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Каждая композиция рассказывает свою неповторимую историю. Здесь и изысканные дамы с кавалерами, и сельчане с рыбаками. Всего на выставке представлено более 90 произведений заводов бывшего Советского Союза и Германии.
Людмила Тиханович, сотрудник краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева:
Присоединиться к искусству и посетить выставку фарфора каждый желающий сможет до середины сентября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Изысканные балерины, сказочные персонажи, фигурки животных и птиц. В краеведческом центре борисовской библиотеки открылась выставка фарфоровых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)