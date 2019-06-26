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В Борисове открылась выставка фарфоровых скульптур из коллекции Михаила Слепухи

27.06.2019 16:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Изысканные балерины, сказочные персонажи, фигурки животных и птиц. В краеведческом центре борисовской библиотеки открылась выставка фарфоровых скульптур из частной коллекции краеведа-любителя Михаила Слепухи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове открылась выставка фарфоровых скульптур из коллекции Михаила Слепухи

Каждая композиция рассказывает свою неповторимую историю. Здесь и изысканные дамы с кавалерами, и сельчане с рыбаками. Всего на выставке представлено более 90 произведений заводов бывшего Советского Союза и Германии.

В Борисове открылась выставка фарфоровых скульптур из коллекции Михаила Слепухи

В Борисове открылась выставка фарфоровых скульптур из коллекции Михаила Слепухи

Людмила Тиханович, сотрудник краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева:
С давних времен фарфор считался символом роскоши и изящества, перед которым склоняли головы и Восток, и Запад. Каждая семья чтит традиции и хранит предметы старины. В каждой семье есть фигурки, статуэтки советского фарфора.

В Борисове открылась выставка фарфоровых скульптур из коллекции Михаила Слепухи

Присоединиться к искусству и посетить выставку фарфора каждый желающий сможет до середины сентября.

В Борисове открылась выставка фарфоровых скульптур из коллекции Михаила Слепухи

Люди в материале: Людмила Тиханович, Михаил Слепуха
 
 
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Новости Беларуси. Изысканные балерины, сказочные персонажи, фигурки животных и птиц. В краеведческом центре борисовской библиотеки открылась выставка фарфоровых...
 
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