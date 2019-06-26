Синиша Урошевич: О гиде-справочнике забыли

— Знаешь, — поделился он, — удивила скоротечная встреча в аэропорту. Мы неожиданно быстро прошли пограничный и таможенный контроль. Я знал, что на игры собиралось более четырех тысяч атлетов, добавь сюда представителей масс-медиа, обслуживающий персонал команд, официальных лиц, болельщиков и просто туристов.





Потому настроился на долгое ожидание, утомительный досмотр, стояние в очереди. Но все прошло быстро, нас встретили добрыми улыбками, ребята-волонтеры предложили помощь, нас не «сканировали» пограничники. Я же успел дать два интервью белорусскому телевидению.





На игры не требовалась виза, а это позитивно сказалось на рекламе страны. Надеюсь, что так будет и дальше.









— Не возникли ли проблемы с транспортом?





— Нет, нас прилетело семеро, и здесь же, в аэропорту, сразу прошли аккредитацию. Это показалось здорово! Не нужно было искать нужных центров! Все заняло не более трех минут. Потом шаттл довез до центра, а оттуда — в медиа-отель «Беларусь».





— В Минске много гостиниц, строится еще, но они стоят полупустые, а выживают за счет сдачи в аренду под офисы. Поговаривают, что дело в высокой цене за проживание…





— Мы поехали в Минск по приглашению нашего олимпийского комитета, но на ресепшене в «Беларуси» успел узнать, что номер в сутки стоит 50 долларов. Недорого, могу сказать, что комнаты чистые, удобные, на завтрак предлагают обширное меню, в баре кофе и пиво — круглосуточно…





— Белорусские представители СМИ возмущались тем, что кроме аккредитационного бейджа они ничего не получили…





— Нам, как и им, выдали только удостоверение. Что сказать, сюрприз со знаком минус. Никто не предложил даже путеводителя по городу. В незнакомом месте сложно ориентироваться даже мне, хотя неплохо знаю русский язык. Для коллег, которые плохо объясняются по-русски или вообще не говорят, нужно было предложить хотя бы минимальный набор из справочников об играх и Минске.





— Удивительное дело, в зарубежных пресс-центрах любых турниров таких путеводителей хоть отбавляй. Турфирмы заинтересованы в том, чтобы привлечь на свою сторону гостей. Для журналистов обычно стараются создать комфортные условия. Как тут?





— Информация о результатах соревнований оперативная, интернет скоростной, проблем нет. Специальные шаттлы исправно доставляют во все спортивные точки прямо с городских автобусных остановок. Плюс можно воспользоваться бесплатным городским наземным транспортом и метро.





Я уже передал большой обзорный материал о том, как Минск подготовился к играм и отметил, что белорусы — очень приятные и дружественные люди.









— На что на играх претендует Словения?





— Мы неожиданно взяли «золото» в забегах на 100 метров у женщин. Наша спортсменка выступала во второй группе, и пока не завершился последний старт, ей пришлось ждать почти четыре часа. О своей победе она узнала уже в деревне для спортсменов. Спасибо новой системе состязаний по легкой атлетике!





Первая медаль, бронзовая, упала в копилку в турнире по дзюдо, в стартовый день игр. В Баку наши земляки взяли пять медалей, думаем, выступить не хуже, привезти из Минска на тройку медалей больше, чем из Азербайджана.





Что касается программы для журналистов, то мы успели увидеть выставку картин о спорте в художественном музее. После посещения экспозиции предложили отведать национальные холодные закуски: колбасу, сало, черный хлеб, самогон, шампанское, квас, морс.





Надо сказать, угощение понравилось, а на прощание каждый получил пакет, в котором, кроме шоколада, были различные сыры, старка…