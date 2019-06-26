ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые придворные олигархи

27.06.2019 19:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Три непубличных бизнесмена набирают силу благодаря поддержке Лукашенко. Кто они и что о них известно?

Новые придворные олигархи
Справа налево: Зайцев, Олексин, Воробей / Фото: БелТА
Олексин, Воробей и Зайцев за последнее время получили от Лукашенко ряд льгот. Что нужно знать об этих бизнес-компаньонах? 

Согласно указу Александра Лукашенко в Болбасово начала работать Особая экономическая зона «Бремино-Орша» – всего лишь вторая в Беларуси после «Великого камня». Ее резиденты получат впечатляющие налоговые льготы. Судите сами: 0% налога на прибыль на 9 лет, 0% налога на недвижимость на 20 лет, 0% налога на дивиденды до 2033 года…

Совладельцами «Бремино Групп» (управляющей компании ОЭЗ) являются Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев.

Эти три бизнесмена имеют ряд общих характеристик: входят в сотню самых успешных бизнесменов страны, близки к власти и при этом крайне непубличны.

UDF.BY рассказывает об интересных фактах из их биографии. 

Алексей Олексин



Бизнесмен когда-то работал в департаменте энергоресурсов и нефтепродуктов «Белвнешторгинвеста» – компании в составе Управления делами президента. Затем Олексин вместе с супругой ушел в частный бизнес – к Юрию Чижу, с которым они работали до 2012 года.

За последнее время Олексин стал фигурантом нескольких указов Лукашенко. В 2017 году ему доверили заняться продажей отечественной табачной продукции как на внутреннем (сеть «Табакерка»), так и на внешнем рынках. 


В прошлом году Лукашенко ради бизнесмена изменил границы Минска. Для развития табачного производства 1,48 га земли в промзоне Шабаны исключили из состава столицы и передали Минскому району. 

На днях руководитель страны подписал указ «О деятельности спортивно-стрелкового комплекса», который урегулировал некоторые аспекты деятельности комплекса компании «Энерго-Оил», принадлежащей бизнесмену.

Олексин также ведет дела в банковской сфере (МТБанк), в торговле нефтепродуктами, в производстве мясных изделий («Велес-Мит») и пр. 

Александр Зайцев 



Имя бизнесмена стало широко известно всего несколько лет назад. Долгое время вообще скрывалось, кто является новым владельцем футбольного клуба «Динамо» (Брест). Когда Зайцев решил себя раскрыть, выяснилось, что он уже находится в ряду самых влиятельных бизнесменов страны.

Зайцев признавался, что был незаметным клерком в недрах аппарата Совмина. По всей видимости, одно время он работал помощником у премьер-министра Сергея Сидорского. Затем на имя Зайцева были зарегистрированы компании в ОАЭ (чаще всего пишут о Sohra Group), занимающиеся продвижением белорусской продукции (тракторов, самосвалов. грузовиков) в странах Персидского залива. 

Николай Воробей



Бизнесмен оказался в Беларуси в 1985 году, когда выпускника Киевского государственного университета призвали в армию. Отслужив, он обосновался здесь.

Долгое время Воробей вел совместный бизнес с Александром Шакутиным, приближенным к Лукашенко. Но несколько лет назад они разделили активы. Теперь за Воробьем торговля нефтепродуктами («Интерсервис»), Нефтебитумный завод, «Абсолютбанк», охотничье хозяйство «Красный бор».

Весной этого года Антимонопольный комитет Украины разрешил белорусскому бизнесмену купить украинский трубопровод для прокачки дизельного топлива в Украину и Венгрию.


Недавно Николай Воробей дал свое первое интервью – правда, на вопросы TUT.BY ответил не при встрече, а письменно… 

Год назад совладельцы «Бремино Групп» лично представили свой проект Лукашенко, причем помогал им в этом его старший сын Виктор. 



Но и без его присутствия достаточно очевидно, что Олексин, Зайцев и Воробей «не случайные люди» для власти. Иначе вряд ли бы им позволили заниматься теми направлениями бизнеса, в которых они работают, и тем более не помогал бы им в этом своими указами Лукашенко.

По всей видимости, компаньоны продолжат выдвижение на ведущие роли в белорусском бизнесе.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три непубличных бизнесмена набирают силу благодаря поддержке Лукашенко. Кто они и что о них известно?
 
Новости дня
Новости разные
 
30 июня на улице Набережной имени Ф.Скорины состоится «Дзень вышыванкі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика