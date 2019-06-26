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Азербайджанские борцы взяли золото и серебро Европейских игр, у россиян – бронза
27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На II Европейских играх в Минске представители сборной Азербайджана по вольной борьбе взяли сразу две медали. Гаджи Алиев завоевал золотую медаль в весе до 65 кг, обыграв в финале Владимира Хинчегашвили из Грузии – 10:2.
Его соотечественник Нурмагомед Гаджиев стал вторым в весе до 97 кг. Из-за травмы борец не смог бороться в финале с россиянином Абдулрашидом Садулаевым, поэтому в его активе оказалось серебро.
Российский борец вольного стиля Ахмед Чакаев завоевал бронзу в весовой категории до 65 кг, победив румына Андрея Перпелитсу – 8:5.
На состязаниях у женщин россиянка Стальвира Оршуш завоевала бронзу в весовой категории до 53 кг, оказавшись сильнее венгерки Мерседес Денеш – 10:0. В финале представительница Швеции София Маттссон обыграла украинку Юлию Хавалджи – 6:4.
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На II Европейских играх в Минске представители сборной Азербайджана по вольной борьбе взяли сразу две медали.
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