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Соболенко проиграла 4-й ракетке мира и не вышла в полуфинал турнира в Истборне
Источник материала: Tut.by
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не вышла в полуфинал одиночного разряда на травяном турнире в британском Истборне с призовым фондом 998 712 долларов.
В четвертьфинальном матче Арина Соболенко (№ 10 WTA) в трех сетах проиграла 4-й ракетке мира Кики Бертенс из Нидерландов — 4:6, 6:3, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
В третьем сете белоруска уступала со счетом 1:4, но сумела вернуться в игру, однако в концовке партии успешнее оказалась соперница.
Напомним, что белоруска начала выступление в Истборне сразу со 2-го круга основной сетки. В матче 1/16 финала Арина Соболенко
А в 1/8 финала Арина Соболенко
В Истборне Арина Соболенко вместе с украинкой Даяной Ястремской выступит и в парных соревнованиях. В стартовом матче их соперницами станут китаянка Шуай Чжан и австралийка Саманта Стосур.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не вышла в полуфинал одиночного разряда на травяном турнире в британском Истборне с призовым фондом 998 712 долларов.
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