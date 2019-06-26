Соболенко проиграла 4-й ракетке мира и не вышла в полуфинал турнира в Истборне

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не вышла в полуфинал одиночного разряда на травяном турнире в британском Истборне с призовым фондом 998 712 долларов.



Арина Соболенко. Фото: Reuters

В четвертьфинальном матче Арина Соболенко (№ 10 WTA) в трех сетах проиграла 4-й ракетке мира Кики Бертенс из Нидерландов — 4:6, 6:3, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

В третьем сете белоруска уступала со счетом 1:4, но сумела вернуться в игру, однако в концовке партии успешнее оказалась соперница.

Напомним, что белоруска начала выступление в Истборне сразу со 2-го круга основной сетки. В матче 1/16 финала Арина Соболенко в двух сетах взяла верх над Тамарой Зиданшек (№ 59 WTA) из Словении — 6:2, 6:3. Так она прервала серию из трех поражений в матчах одиночного разряда, начавшуюся 30 мая в 1/32 финала «Ролан Гаррос», где белоруска уступила американке Аманде Анисимовой.

А в 1/8 финала Арина Соболенко совершила камбэк и в трех сетах победила бывшую первую ракетку планеты датчанку Каролин Возняцки (№ 14 WTA) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Соболенко взяла реванш за прошлогоднее поражение от Возняцки в финале турнира в Истборне. Кроме того, это была первая победа Арины над соперницей из топ-20 в нынешнем сезоне.

В Истборне Арина Соболенко вместе с украинкой Даяной Ястремской выступит и в парных соревнованиях. В стартовом матче их соперницами станут китаянка Шуай Чжан и австралийка Саманта Стосур.