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Постпредство РФ подтверждает подготовку к Совету Россия-НАТО

27.06.2019 20:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Постоянное представительство России при Североатлантическом альянсе подтвердило в четверг в Брюсселе российским журналистам, что ведется подготовка к заседанию Совета Россия-НАТО (СРН).

"Подтверждаем подготовку к очередному заседанию Совета Россия-НАТО, которое намечено на 5 июля. Рассчитываем на серьезное обсуждение ситуации с безопасностью в Европе в связи с объявленным США выходом из ДРСМД, а также вопросов предсказуемости военной деятельности", - сообщили в российской дипломатической миссии.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон сообщила журналистам, что альянс предложил России провести заседание совета Россия - НАТО 5 июля и теперь ожидает от нее ответа.

"Россия твердо не сказала, что она прибудет (на встречу - ИФ). Мы надеемся провести встречу 5 июля, и предложили это ей (России - ИФ). Мы надеемся, что заседание состоится, потому что очень важно, чтобы мы поговорили", - отметила американский дипломат.

 
 
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Постоянное представительство России при Североатлантическом альянсе подтвердило в четверг в Брюсселе российским журналистам, что ведется подготовка к заседанию...
 
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