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Президент Туниса находится в больнице в критическом состоянии

27.06.2019 20:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В канцелярии президента Туниса Беджи Каида Эссебси в четверг опровергли сообщения о его смерти.

Советник тунисского президента сообщил ливанской газете "Дейли стар", что Эссебси госпитализирован и находится в критическом состоянии.

Ранее в четверг турецкое издание "Сабах" сообщило, что президент Туниса Беджи Каид Эссебси скончался в возрасте 92-х лет.

Ранее СМИ сообщали, что президента Туниса доставили в военный госпиталь из-за серьезного заболевания. Эссебси уже госпитализировали ранее на прошлой неделе.

 
 
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В канцелярии президента Туниса Беджи Каида Эссебси в четверг опровергли сообщения о его смерти. Советник тунисского президента сообщил ливанской газете "Дейли...
 
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