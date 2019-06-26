Президент Туниса находится в больнице в критическом состоянии

Источник материала: Интерфакс

В канцелярии президента Туниса Беджи Каида Эссебси в четверг опровергли сообщения о его смерти.

Советник тунисского президента сообщил ливанской газете "Дейли стар", что Эссебси госпитализирован и находится в критическом состоянии.

Ранее в четверг турецкое издание "Сабах" сообщило, что президент Туниса Беджи Каид Эссебси скончался в возрасте 92-х лет.

Ранее СМИ сообщали, что президента Туниса доставили в военный госпиталь из-за серьезного заболевания. Эссебси уже госпитализировали ранее на прошлой неделе.