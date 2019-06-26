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Президент Туниса находится в больнице в критическом состоянии
Источник материала: Интерфакс
В канцелярии президента Туниса Беджи Каида Эссебси в четверг опровергли сообщения о его смерти.
Советник тунисского президента сообщил ливанской газете "Дейли стар", что Эссебси госпитализирован и находится в критическом состоянии.
Ранее в четверг турецкое издание "Сабах" сообщило, что президент Туниса Беджи Каид Эссебси скончался в возрасте 92-х лет.
Ранее СМИ сообщали, что президента Туниса доставили в военный госпиталь из-за серьезного заболевания. Эссебси уже госпитализировали ранее на прошлой неделе.
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В канцелярии президента Туниса Беджи Каида Эссебси в четверг опровергли сообщения о его смерти. Советник тунисского президента сообщил ливанской газете "Дейли...
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