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Борец Александр Гуштын завоевал бронзу Европейских игр в Минске

27.06.2019 21:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзу Европейских игр в Минске.

В поединке за бронзу в категории до 97 кг Александр Гуштын одержал победу над представителем Македонии Магомедгаджи Нуровым —  3:1.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Еще одна бронзовая медаль досталась грузину Элизбару Одикадзе, который выиграл у представителя Украины Мураза Мчедлидзе — 4:0.

Золото в этой весовой категории досталось россиянину Абдулрашиду Садулаеву, который в полуфинале обыграл белоруса Александра Гуштына.

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Причем в чемпионском поединке Садулаев был признан победителем без борьбы  — из-за травмы другого финалиста азербайджанца Нурмагомеда Гаджиева, которому в итоге досталось серебро.


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Теги: Минск
 
 
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Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзу Европейских игр в Минске.
 
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