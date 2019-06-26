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Борец Александр Гуштын завоевал бронзу Европейских игр в Минске
Источник материала: Tut.by
Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзу Европейских игр в Минске.
В поединке за бронзу в категории до 97 кг Александр Гуштын одержал победу над представителем Македонии Магомедгаджи Нуровым — 3:1.
Еще одна бронзовая медаль досталась грузину Элизбару Одикадзе, который выиграл у представителя Украины Мураза Мчедлидзе — 4:0.
Золото в этой весовой категории досталось россиянину Абдулрашиду Садулаеву, который в полуфинале обыграл белоруса Александра Гуштына.
Причем в чемпионском поединке Садулаев был признан победителем без борьбы — из-за травмы другого финалиста азербайджанца Нурмагомеда Гаджиева, которому в итоге досталось серебро.
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Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзу Европейских игр в Минске.
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