Борец Александр Гуштын завоевал бронзу Европейских игр в Минске

Источник материала: Tut.by

Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзу Европейских игр в Минске.

В поединке за бронзу в категории до 97 кг Александр Гуштын одержал победу над представителем Македонии Магомедгаджи Нуровым — 3:1.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Еще одна бронзовая медаль досталась грузину Элизбару Одикадзе, который выиграл у представителя Украины Мураза Мчедлидзе — 4:0.

Золото в этой весовой категории досталось россиянину Абдулрашиду Садулаеву, который в полуфинале обыграл белоруса Александра Гуштына.

Причем в чемпионском поединке Садулаев был признан победителем без борьбы — из-за травмы другого финалиста азербайджанца Нурмагомеда Гаджиева, которому в итоге досталось серебро.



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