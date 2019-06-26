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Российские борцы Садулаев и Братчикова получили золото и серебро Европейских игр
27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российские борцы Абдулрашид Садулаев и Анастасия Братчикова получили золотую и серебряную медали II
Садулаев занял первое место в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов, обойдя по очкам Нурмагомеда Гаджиева из Азербайджана. Бронзу получили белорус Александр Хуштин и Элизбар Одикадзе из Грузии.
Братчикова завоевала серебро в женской борьбе в весе до 68 килограммов. В финальном бою она уступила четырехкратной чемпионке Европы Анастасии Григорьевой из Латвии. Бронза досталась украинке Алле Черкасовой и болгарке Софии Георгиевой.
II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в
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Абдулрашид Садулаев выиграл соревнования в весовой категории до 97 килограммов, а Анастасия Братчикова – в весе до 68 килограммов.
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