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Российские борцы Садулаев и Братчикова получили золото и серебро Европейских игр

27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские борцы Абдулрашид Садулаев и Анастасия Братчикова получили золотую и серебряную медали II Европейских игр в Минске, сообщает ТАСС.

Садулаев занял первое место в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов, обойдя по очкам Нурмагомеда Гаджиева из Азербайджана. Бронзу получили белорус Александр Хуштин и Элизбар Одикадзе из Грузии. 

Братчикова завоевала серебро в женской борьбе в весе до 68 килограммов. В финальном бою она уступила четырехкратной чемпионке Европы Анастасии Григорьевой из Латвии. Бронза досталась украинке Алле Черкасовой и болгарке Софии Георгиевой. 

II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске



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Теги: Минск
 
 
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Абдулрашид Садулаев выиграл соревнования в весовой категории до 97 килограммов, а Анастасия Братчикова – в весе до 68 килограммов.
 
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