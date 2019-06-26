Российские борцы Садулаев и Братчикова получили золото и серебро Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские борцы Абдулрашид Садулаев и Анастасия Братчикова получили золотую и серебряную медали II Европейских игр в Минске, сообщает ТАСС .

Садулаев занял первое место в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов, обойдя по очкам Нурмагомеда Гаджиева из Азербайджана. Бронзу получили белорус Александр Хуштин и Элизбар Одикадзе из Грузии.

Братчикова завоевала серебро в женской борьбе в весе до 68 килограммов. В финальном бою она уступила четырехкратной чемпионке Европы Анастасии Григорьевой из Латвии. Бронза досталась украинке Алле Черкасовой и болгарке Софии Георгиевой.