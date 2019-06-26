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«16 человек уже удалены»: в РИКЗе рассказали, за что отстраняют от ЦТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свой медальный зачет проходит в эти дни у белорусских абитуриентов. Вступительная кампания в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 июня выпускники проверяли свои знания по истории Беларуси. Испытание стало тринадцатым с начала экзаменационной гонки. Уже известны результаты по первым трем тестам. Белорусский на 100 % знают 42 абитуриента, заветную сотню по русскому получили 36 человек, 15 показали максимальное знание на обществоведении.
Количество абитуриентов, которые взяли пороговый минимум на ЦТ, пока не называют. Но отмечают: есть набравшие 0 баллов.
Юрий Миксюк, директор «Республиканского института контроля знаний»:
22 человека не смогли пройти, потому что у них ухудшилось самочувствие. Эти люди смогут пройти испытание в резервный день.
Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Следующий экзамен пройдет 29 июня – по географии. Предусмотрены и резервные дни. Сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать с 10 июля. Они будут действительны два года.
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Новости Беларуси. Свой медальный зачет проходит в эти дни у белорусских абитуриентов. Вступительная кампания в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24...
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