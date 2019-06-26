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Андрей Большаков: «Участники Европейских игр были удивлены быстрым таможенным оформлением»

27.06.2019 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В эти дни в усиленном режиме работает граница. Много зарубежных гостей приехали на континентальное первенство. В погранпереходах постарались создать максимально комфортные условия для болельщиков и участников Игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Большаков: «Участники Европейских игр были удивлены быстрым таможенным оформлением»

Есть даже отдельные коридоры, а в помощь специалистам на службу заступили волонтеры. Обсуждать тему продолжим с гостем нашей студии – это начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Андрей Большаков.

«До 10 минут гость пересекает границу»

Ольга Коршун, СТВ:
Андрей Викторович, добрый день. Как организована работа таможни в эти дни, чтобы все проходило в штатном режиме без очередей?

Андрей Большаков: «Участники Европейских игр были удивлены быстрым таможенным оформлением»

Андрей Большаков, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:
В пунктах пропуска усилены смены личным составом. Кроме того, таможенная операция совершается в первоочередном порядке на специально выделенных коридорах, на которых имеется логотип, фотографии Европейских игр. Гости и участники пребывают в пункт пропуска. Без очереди въезжают в него, совершаются таможенные операции. Таможенные операции совершаются в обычном режиме.

Ольга Коршун:
Сколько это минут, секунд, часов?

Андрей Большаков:
До 10 минут гость пересекает границу.

Ольга Коршун:
То есть достаточно быстро?

Андрей Большаков:
Да.

Ольга Коршун:
А вы какую-то обратную связь наладили с гостями, участниками – теми, проходит через руки таможни? Как они оценивают вашу работу?

Андрей Большаков:
Оценивают достаточно положительно. Даже отдельные участники Европейских игр были удивлены быстрым таможенным оформлением и не хотели покидать пункт пропуска, потому что не осознавали, что таможенное оформление уже было завершено.

Андрей Большаков: «Участники Европейских игр были удивлены быстрым таможенным оформлением»

Ольга Коршун:
Они думали, что еще какие-то процедуры впереди, а на самом деле все уже было закончено?

Андрей Большаков:
Да.

«Колл-центр показал свою эффективность: уже больше 200 звонков поступило»

Ольга Коршун:
В таможне специально ко II Европейским играм работает колл-центр. Есть звонки, кто-то обращается? С какими просьбами, вопросами?

Андрей Большаков:
Да. С 10 числа Государственным таможенным комитетом организован колл-центр. Кроме того, такие же колл-центры организованы в каждой таможне. По состоянию на сегодня можно констатировать, что колл-центр показал свою эффективность: уже больше 200 звонков поступило.

Также следует отметить, что Государственным таможенным комитетом организован ситуационно-аналитический штаб, в задачи которого входит взаимодействие с другими контролирующими органами, а также с фондом «Дирекции II Европейских игр». Здесь с положительной точки зрения стоит отметить, что данным штабом не пришлось воспользоваться. Все идет в обычном режиме, проблемные вопросы не возникают.

Андрей Большаков: «Участники Европейских игр были удивлены быстрым таможенным оформлением»

«Среди гостей и болельщиков таких нарушений выявлено не было»

Ольга Коршун:
Это очень хорошо. А вы как-то взаимодействуете с коллегами из других стран, из которых к нам прибывают гости?

Андрей Большаков:
При подготовке к проведению II Европейских игр Государственный таможенный комитет заключил меморандумы со всеми государствами, с таможенными службами всех государств, с которыми граничит Республика Беларусь с целью организации взаимодействия в период проведения II Европейских игр. Основная задача данных меморандумов – организовать беспрепятственное и комфортное пересечение таможенной границы гостями и участниками наших Игр.

Андрей Большаков: «Участники Европейских игр были удивлены быстрым таможенным оформлением»

Ольга Коршун:
А есть уже какие-то нарушения?

Андрей Большаков:
Таможенные органы ежедневно выявляют административные правонарушения либо преступления, но среди гостей и болельщиков таких нарушений выявлено не было.

Люди в материале: Андрей Большаков, Ольга Коршун
 
 
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Новости Беларуси. В эти дни в усиленном режиме работает граница. Много зарубежных гостей приехали на континентальное первенство. В погранпереходах постарались...
 
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