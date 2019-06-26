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Андрей Большаков: «Участники Европейских игр были удивлены быстрым таможенным оформлением»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти дни в усиленном режиме работает граница. Много зарубежных гостей приехали на континентальное первенство. В погранпереходах постарались создать максимально комфортные условия для болельщиков и участников Игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть даже отдельные коридоры, а в помощь специалистам на службу заступили волонтеры. Обсуждать тему продолжим с гостем нашей студии – это начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Андрей Большаков.
«До 10 минут гость пересекает границу»
Ольга Коршун, СТВ:
Андрей Большаков, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:
Ольга Коршун:
Андрей Большаков:
Ольга Коршун:
Андрей Большаков:
Ольга Коршун:
Андрей Большаков:
Ольга Коршун:
Андрей Большаков:
«Колл-центр показал свою эффективность: уже больше 200 звонков поступило»
Ольга Коршун:
Андрей Большаков:
Также следует отметить, что Государственным таможенным комитетом организован ситуационно-аналитический штаб, в задачи которого входит взаимодействие с другими контролирующими органами, а также с фондом «Дирекции II Европейских игр». Здесь с положительной точки зрения стоит отметить, что данным штабом не пришлось воспользоваться. Все идет в обычном режиме, проблемные вопросы не возникают.
«Среди гостей и болельщиков таких нарушений выявлено не было»
Ольга Коршун:
Андрей Большаков:
Ольга Коршун:
Андрей Большаков:
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Новости Беларуси. В эти дни в усиленном режиме работает граница. Много зарубежных гостей приехали на континентальное первенство. В погранпереходах постарались...
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