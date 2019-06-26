Сотрудничество Беларуси с МОМ имеет большой потенциал – МИД Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Сотрудничество Беларуси с Международной организацией по миграции имеет большой потенциал. Такую мысль на встрече с руководителем представительства МОМ Зейналом Гаджиевым высказал заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас.

"Собеседники обсудили развитие сотрудничества Беларуси и МОМ в решении вопросов нерегулярной и вынужденной миграции, отметили успешное взаимодействие компетентных белорусских партнеров с МОМ на этих направлениях. А.Дапкюнас выразил уверенность в том, что сотрудничество Беларуси с МОМ имеет большой потенциал и его повестка дня должна расширяться", - говорится в сообщении МИД Беларуси.

В частности, собеседники согласились с тем, что влияние миграционных процессов, особенно трудовой миграции, на социально-экономическое развитие государства является актуальной темой для совместной работы.

В ходе встречи А.Дапкюнас и З.Гаджиев также договорились о совместном изучении международного опыта, который может быть полезен Беларуси при разработке и осуществлении на практике национальной стратегии развития туризма, включая так называемый "ностальгический туризм" (туризм в места проживания предков) и вовлечение в эту деятельность соотечественников и заинтересованных партнеров за рубежом.