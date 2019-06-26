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Новости экономики за 27.06.2019

27.06.2019 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как изменяется процедура госзакупок, когда минские электробусы выйдут на европейский рынок, и кто в Европе платит за электричество меньше нас? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведение госзакупок в Беларуси полностью оцифровано

МИНСКИЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК

«Белкомунмаш» нацелился на рынок Европы. Сейчас на предприятии готовят два опытных электробуса, соответствующих европейским стандартам, и в конце 2019 или начале 2020 года планируют представить их потенциальным покупателям.

Новости экономики за 27.06.2019

Компания постепенно развивает свой экспортный потенциал. Азербайджан уже не просто закупает минские электробусы, но и наладил их сборку на местном предприятии. Хорошие шансы есть и по экспорту продукции в Грузию.

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БИТКОЙН СТРЕМИТЕЛЬНО ДОРОЖАЕТ

Криптоинвесторы воспряли духом и оживились: биткойн берет все новые и новые высоты. С начала 2019 года он уже подорожал на 277 % и поднялся до 13 тысяч 722 долларов за монету.

Новости экономики за 27.06.2019

Это самый высокий уровень за последние 18 месяцев. Только за минувшие сутки главная криптовалюта взлетела на 21,5 %. Такого внутридневного прыжка не было как минимум с 2016 года.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Как изменяется процедура госзакупок, когда минские электробусы выйдут на европейский рынок, и кто в Европе платит за электричество меньше нас?...
 
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