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Проведение госзакупок в Беларуси полностью оцифровано
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С первого 1 июля весь процесс, от размещения плана до заключения договора, будет иметь форму электронного документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые правила позволяют провести сделку абсолютно прозрачно. К примеру, если раньше можно было разместить результаты тендера с одной ценой, а в договоре прописать совсем другую, то теперь, благодаря оцифровке процессов, за редким исключением процедура будет сохранять неизменность.
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Новости Беларуси. С первого 1 июля весь процесс, от размещения плана до заключения договора, будет иметь форму электронного документа, сообщили в программе Новости...
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