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На улице Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов

27.06.2019 20:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Больше возможностей для любителей спорта. После реконструкции на Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов

Теперь по этой дороге можно проехать на двух колесах не спускаясь в подземные переходы. Появились и свои электронные регулировщики для велосипедистов. Полоса протянулась от Куйбышева до Якуба Коласа. 

На улице Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов

Это тем более актуально еще и потому, что II Европейские игры существенно подняли популярность велоспорта. Для столицы это первый подобный опыт. Мы попросили любителей велоезды оценить веломагистраль.

На улице Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов

Это очень актуальная вещь, и это нужно продвигать. Но дело в том, что это нужно делать в более таких адекватных местах, где есть есть велопоток. Надо посмотреть, где велосипедисты часто ездят.

На улице Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов

Конечно улучшается, только люки нужно другие делать, для шоссейных велосипедов. Потому что если колесо в такие попадает, то ты улетаешь через руль.

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Новости Беларуси. Больше возможностей для любителей спорта. После реконструкции на Веры Хоружей появилась выделенная полоса для велосипедистов, сообщили в...
 
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