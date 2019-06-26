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«Для нас это возможность заявить о студенческом спорте». 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе

27.06.2019 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ни дня без спорта. 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для нас это возможность заявить о студенческом спорте». 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе

Церемония проводов 27 июня прошла в минской городской ратуше. Капитану нашей команды дискоболу Виктору Трусу передали флаг, который он пронесет на церемонии открытия форума вместе с атлетами из 120 стран мира.

«Для нас это возможность заявить о студенческом спорте». 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе

В Италии наши спортсмены будут соревноваться в восьми видах: художественной и спортивной гимнастике, легкой атлетике, плавании, фехтовании, дзюдо, теннисе и тхэквондо. Многие из тех, кто вскоре отправится в Италию, только что боролись за награды на II Европейских играх.

«Для нас это возможность заявить о студенческом спорте». 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе

Виктория Новикова, победительница Европейских университетских игр 2018:
Буквально позавчера мы закончили свою борьбу. Поэтому я еще не растеряла форму. 2 июля мы уже вылетаем в Неаполь. Я себя хорошо чувствую, в хорошей форме и готова побеждать.

«Для нас это возможность заявить о студенческом спорте». 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Это возможность представить нашу страну. Потому что универсиадное движение очень сильно развито. Недавно в России завершилась зимняя Универсиада. Там наша команда тоже принимала участие. Вы видели, какой высокий был уровень и какая была высокая конкуренция. Для нас это возможность заявить о студенческом спорте.

«Для нас это возможность заявить о студенческом спорте». 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе

Особенностью грядущих стартов является то, что многих спортсменов расселят в Неаполе прямо на круизных лайнерах. Предыдущий подобный летний форум в Тайване принес в копилку сборной Беларуси 9 медалей. Открытие юбилейной 30-й Всемирной универсиады состоится 3 июля.

«Для нас это возможность заявить о студенческом спорте». 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе

«Для нас это возможность заявить о студенческом спорте». 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе

Люди в материале: Виктория Новикова, Игорь Карпенко
 
 
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Новости Беларуси. Ни дня без спорта. 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония проводов 27...
 
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