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«Для нас это возможность заявить о студенческом спорте». 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ни дня без спорта. 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония проводов 27 июня прошла в минской городской ратуше. Капитану нашей команды дискоболу Виктору Трусу передали флаг, который он пронесет на церемонии открытия форума вместе с атлетами из 120 стран мира.
В Италии наши спортсмены будут соревноваться в восьми видах: художественной и спортивной гимнастике, легкой атлетике, плавании, фехтовании, дзюдо, теннисе и тхэквондо. Многие из тех, кто вскоре отправится в Италию, только что боролись за награды на II Европейских играх.
Виктория Новикова, победительница Европейских университетских игр 2018:
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Особенностью грядущих стартов является то, что многих спортсменов расселят в Неаполе прямо на круизных лайнерах. Предыдущий подобный летний форум в Тайване принес в копилку сборной Беларуси 9 медалей. Открытие юбилейной 30-й Всемирной универсиады состоится 3 июля.
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«Для нас это возможность заявить о студенческом спорте». 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе
Новости Беларуси. Ни дня без спорта. 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония проводов 27...
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