В Гомеле Renault вылетел с дороги и врезался в дом

Источник материала: Tut.by

В Гомеле Renault врезался в жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.





ДТП произошло 27 июня на улице Волотовской. Как сообщает chp24.by, два легковых автомобиля ехали в попутном направлении. Внезапно один из водителей решил перестроиться и зацепил другое авто.





Водитель Renault потерял управление, выехал на тротуар, где врезался в дом. В результате ДТП никто не пострадал, а вот машину, судя по фото, ждет серьезный ремонт.