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В Гомеле Renault вылетел с дороги и врезался в дом

27.06.2019 22:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле Renault врезался в жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.


ДТП произошло 27 июня на улице Волотовской. Как сообщает chp24.by, два легковых автомобиля ехали в попутном направлении. Внезапно один из водителей решил перестроиться и зацепил другое авто.


Водитель Renault потерял управление, выехал на тротуар, где врезался в дом. В результате ДТП никто не пострадал, а вот машину, судя по фото, ждет серьезный ремонт.

 
Теги: Гомель
 
 
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Renault потерял управление, выехал на тротуар, где врезался в дом. В результате ДТП никто не пострадал, а вот машину, судя по фото, ждет длительный и дорогостоящий...
 
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