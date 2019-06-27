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В Гомеле Renault вылетел с дороги и врезался в дом
Источник материала: Tut.by
В Гомеле Renault врезался в жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.
ДТП произошло 27 июня на улице Волотовской. Как
Водитель Renault потерял управление, выехал на тротуар, где врезался в дом. В результате ДТП никто не пострадал, а вот машину, судя по фото, ждет серьезный ремонт.
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Renault потерял управление, выехал на тротуар, где врезался в дом. В результате ДТП никто не пострадал, а вот машину, судя по фото, ждет длительный и дорогостоящий...
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