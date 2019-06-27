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Велогонщик Евгений Королек выиграл бронзовую медаль II Европейских игр

27.06.2019 21:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский велогонщик Евгений Королек стал бронзовым призером II Европейских игр в велоспорте на треке.

23-летний гонщик финишировал третьим в групповой гонке (скрэтче).

За всю гонку так и не образовался отрыв, поэтому победитель определялся из общего спринта.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Королек по ходу гонки выполнил огромный объем работы, поэтому на резкий рывок, которым знаменит Евгений, сил ему уже не хватило, но все же он смог показать свой класс, опередив на последних метрах ирландца Феликса Инглиша.

Золото же выиграл давний соперник Королька грек Христос Воликакис.


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Белорусский велогонщик Евгений Королек стал бронзовым призером II Европейских игр в велоспорте на треке.
 
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