Идеальная видимость: как наносить антидождь на стекла автомобиля?

Источник материала: Tut.by



Автомобилисты не понаслышке знают, что существует «примета»: помыть машину — к непогоде. Осадки лишают возможности комфортно управлять автомобилем, снижают видимость, создают опасные условия для движения. Чтобы сделать поездку более безопасной, применяют специальные средства, способные образовать на стекле гидрофобный слой. Однако не каждый водитель знает, как наносить антидождь, как его смывать и как выбрать.

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Выбираем средство-антидождь





После покрытия стекол полимерным составом капли воды под потоком ветра, скатываются вниз. «Дворники» практически не используются. Антидождь изготовлен на кремниевой основе, поэтому на поверхности стекла держится дольше, чем на лакокрасочном покрытии.

Иметь в собственном арсенале такую популярную автохимию — практично и выгодно. Однако при выборе лучше придерживаться следующих рекомендаций.

Обратите внимание на форму выпуска средства. Спрей значительно легче распылить и контролировать при этом его расход. Не сбрасывайте со счетов и длительность воздействия средства. Этот параметр — субъективный. Он может зависеть от погоды, температуры за окном, количества грязевых отложений, частоты включения стеклоочистителей. Но действовать он должен не менее 3−8 недель.

Обработка водоотталкивающим покрытием





Перед тем как наносить антидождь, стекло должно быть идеально чистым. Однако эту степень чистоты нельзя гарантировать после выезда с мойки, где применялись автошампуни. Не всякая автохимия может обезжирить поверхность стекол. В этих целях применяют специально предназначенные очистители или размораживатели. Средства содержат ПАВы и спирты, а ткань дает эффект абразива. При очищении таким способом максимально удаляются остатки грязи, старого антидождя, точки битума, разводы. Мнение водителей о том, что можно обойтись без тщательной очистки — ошибочное. Чтобы убедиться в этом — проведите по стеклу влажной ветошью. Сразу станут заметны разводы и подтеки, которые не так просто стереть.

Следует заметить, что каждый производитель рекомендует наносить антидождь по-разныму, поэтому следуйте рекомендации. Как правило, обезжиренное подсохшее стекло обильно покрывают антидождем, дают время слегка «схватиться» средству до степени вязкости, после чего сухим влажным полотенцем растирают состав. Такие манипуляции максимально увеличивают адгезию состава с чистым автостеклом. От полировки не должны оставаться разводы. При правильном нанесении антидождя стекло становится скользим. Это можно проверить, протерев автостекло сухим полотенцем. Ткань должна беспрепятственно скользить по стеклу, а при отпускании — легко скатываться вниз.

Оценить работу полироля можно при первом выезде в дождь, когда капли сами «разбегаются» под потоком ветра.

А если нужно удалить средство?





Помимо того, что нужно правильно наносить антидождь, не лишними будут знания по поводу смывания средства. Подобный вопрос у автолюбителей возникает не часто, однако иногда необходимо удалить защитный слой без вреда для стекла.

Местами препарат стирается резинкой дворников, особенно после того, как эффект пропадает. Но при необходимости полной очистки, с оставшихся зон слой удаляют не грубым абразивным материалом. Хороший вариант — использование средства для мытья посуды. Его наносят на губку либо мягкую ткань и убирают остатки водоотталкивающего средства. После обработки стекло становится абсолютно чистым, без следов и остатков полироли.

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