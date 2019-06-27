За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

Источник материала: Вороновская газета





Два «золота» — у гимнастки Анастасии Рыбаковой. Она выступала в составе сборной команды Беларуси, которая завоевала золотые награды в групповых упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами, а также в многоборье.





Борец вольного стиля Али Шабанов (весовая категория 86 кг) стал серебряным призером Евроигр.





Бронзовые медали завоевали: Евгений Королек в скретче на велотреке, борец из Свислочи Александр Гуштын, байдарочник Олег Юреня, а также самбистка Татьяна Мацко.

















Кроме того, бронзу на турнире по баскетболу 3х3 II Европейских игр получила белорусская команда, в составе которой сыграла и гродненка Наталья Дашкевич.





Завтра состязания на II европейских играх продолжатся. Будем смотреть болеть за наших!

https://grodnonews.by/