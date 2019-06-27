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За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

27.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

Два «золота»  — у гимнастки  Анастасии Рыбаковой. Она выступала в составе сборной  команды Беларуси, которая завоевала золотые награды в групповых упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами, а также в многоборье.  

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

Борец  вольного стиля Али Шабанов (весовая категория 86 кг) стал  серебряным  призером Евроигр.

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

Бронзовые медали завоевали:  Евгений Королек в скретче на велотреке,  борец из Свислочи Александр Гуштын,  байдарочник Олег Юреня, а также самбистка Татьяна Мацко.

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

Кроме того, бронзу на турнире по баскетболу 3х3 II Европейских игр получила белорусская команда, в составе которой сыграла и гродненка Наталья Дашкевич.   

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

Завтра состязания на II европейских играх продолжатся. Будем смотреть болеть за наших!

https://grodnonews.by/

 
 
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Два «золота»  — у гимнастки  Анастасии Рыбаковой. Она выступала в составе сборной  команды Беларуси, которая завоевала золотые награды в групповых упражнениях с...
 
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