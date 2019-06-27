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За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей
27.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Два «золота» — у гимнастки Анастасии Рыбаковой. Она выступала в составе сборной команды Беларуси, которая завоевала золотые награды в групповых упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами, а также в многоборье.
Борец вольного стиля Али Шабанов (весовая категория 86 кг) стал серебряным призером Евроигр.
Бронзовые медали завоевали: Евгений Королек в скретче на велотреке, борец из Свислочи Александр Гуштын, байдарочник Олег Юреня, а также самбистка Татьяна Мацко.
Кроме того, бронзу на турнире по баскетболу 3х3 II Европейских игр получила белорусская команда, в составе которой сыграла и гродненка Наталья Дашкевич.
Завтра состязания на II европейских играх продолжатся. Будем смотреть болеть за наших!
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Два «золота» — у гимнастки Анастасии Рыбаковой. Она выступала в составе сборной команды Беларуси, которая завоевала золотые награды в групповых упражнениях с...
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