«Выступил так, как мы рассчитывали». Свислочский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзовую медаль II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





В схватке за третье место в весовой категории 97 кг он одолел атлета из Северной Македонии Магомедгаджи Нурова — 3:1.





– Саша выступил так, как мы рассчитывали, – поделился личный тренер спортсмена Александр Яскулд. –Я очень горд за своего воспитанника, но в его успехе нет ничего удивительного. На протяжении последних трех лет он показывает стабильно высокие результаты, постоянно пополняя копилку весомыми наградами. Подготовка ко II Европейским играм была очень серьезной, как, впрочем, и всегда. Бронзовая медаль – это доказывает. Мы идем вперед, и останавливаться на этом не собираемся. Выступление только завершилось, пока нам с Сашей не удалось поговорить в спокойной обстановке, детально все обсудить и проанализировать, но мы это обязательно сделаем. Пока, переполненные эмоциями, ждем награждения и получаем поздравления.













Александр Гуштын занимается в областном комплексном центре олимпийского резерва. В копилке наград у спортсмена «серебро» и «бронза» на первенствах и чемпионатах Европы. Параллельно с тренировками свислочский борец успел окончить университет, отслужить в армии и стать чемпионом мира по вольной борьбе среди военнослужащих в Клайпеде.





К слову, поддержать спортсмена приехали не только близкие и друзья, но целая группа болельщиков из Свислочи – поддержка земляков, по словам тренера, очень чувствовалась и, конечно, стало дополнительной мотивацией к победе над соперником.

Фото: БелТА, видео НГТРК https://grodnonews.by/