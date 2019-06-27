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«Выступил так, как мы рассчитывали». Свислочский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзовую медаль II Европейских игр
27.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В схватке за третье место в весовой категории 97 кг он одолел атлета из Северной Македонии Магомедгаджи Нурова — 3:1.
Александр Гуштын занимается в областном комплексном центре олимпийского резерва.
К слову, поддержать спортсмена приехали не только близкие и друзья, но целая группа болельщиков из Свислочи – поддержка земляков, по словам тренера, очень чувствовалась и, конечно, стало дополнительной мотивацией к победе над соперником.
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«Выступил так, как мы рассчитывали». Свислочский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзовую медаль II Европейских игр
В схватке за третье место в весовой категории 97 кг он одолел атлета из Северной Македонии Магомедгаджи Нурова — 3:1. – Саша выступил так, как мы рассчитывали, –...
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