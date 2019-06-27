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«Выступил так, как мы рассчитывали». Свислочский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзовую медаль II Европейских игр

27.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Выступил так, как мы рассчитывали». Свислочский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзовую медаль II Европейских игр

В схватке за третье место в весовой категории 97 кг он одолел атлета из Северной Македонии Магомедгаджи Нурова — 3:1.


 
– Саша выступил так, как мы рассчитывали, – поделился личный тренер спортсмена Александр Яскулд. –Я очень горд за своего воспитанника, но в его успехе нет ничего удивительного. На протяжении последних трех лет он показывает стабильно высокие результаты, постоянно пополняя копилку весомыми наградами. Подготовка ко II Европейским играм была очень серьезной, как, впрочем, и всегда. Бронзовая медаль – это доказывает. Мы идем вперед, и останавливаться на этом не собираемся. Выступление только завершилось, пока нам с Сашей не удалось поговорить в спокойной обстановке, детально все обсудить и проанализировать, но мы это обязательно сделаем. Пока, переполненные эмоциями, ждем награждения и получаем поздравления.

«Выступил так, как мы рассчитывали». Свислочский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзовую медаль II Европейских игр
«Выступил так, как мы рассчитывали». Свислочский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзовую медаль II Европейских игр
«Выступил так, как мы рассчитывали». Свислочский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзовую медаль II Европейских игр

Александр Гуштын занимается в областном комплексном центре олимпийского резерва. В копилке наград у спортсмена «серебро» и «бронза» на первенствах и чемпионатах Европы. Параллельно с тренировками свислочский борец успел окончить университет, отслужить в армии и стать чемпионом мира по вольной борьбе среди военнослужащих в Клайпеде.

«Выступил так, как мы рассчитывали». Свислочский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзовую медаль II Европейских игр

К слову, поддержать спортсмена приехали не только близкие и друзья, но целая группа болельщиков из Свислочи – поддержка земляков, по словам тренера, очень чувствовалась и, конечно, стало дополнительной мотивацией к победе над соперником.

Фото: БелТА, видео НГТРК
https://grodnonews.by/
 
 
 
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В схватке за третье место в весовой категории 97 кг он одолел атлета из Северной Македонии Магомедгаджи Нурова — 3:1.   – Саша выступил так, как мы рассчитывали, –...
 
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