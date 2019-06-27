Гродненка Анастасия Алистратова сразится за «золото» в финале соревнований по спортивной гимнастике на II Европейских играх

Источник материала: Вороновская газета





II Европейские игры продолжаются. Седьмой соревновательный день на исходе.

Сегодня в минском Дворце спорта завершились квалификационные соревнования по гимнастике спортивной.

42 сильнейшие гимнастки Европы боролись за попадание в финал: 18 сильнейших для дальнейшего участия женском гимнастическом многоборье и в шестерку сильнейших – для участия в финалах на снарядах.

Гродненка Анастасия Алистратова в многоборье с суммой баллов 51,832 заняла 7 место (опорный прыжок — 12,600, брусья — 14,166, бревно — 12,233, в/упр. — 12,833), тем самым обеспечив себе участие в финале. Так же полученные оценки позволили Анастасии принять участие в финале на брусьях (четвертый результат дня) и замкнуть шестерку финалисток в вольных упражнениях, сообщается на сайте управления спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Финал женского многоборья состоится в субботу, 29 июня, начало в 14.00. Финалы на снарядах пройдут 30 июня, начало в 13.00. Финал на брусьях (женщины) начнется в 14.26, вольные упражнения (женщины) — в 16.06.

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