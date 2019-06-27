Борец из Свислочи Александр Гуштын стал третьим на турнире II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





Турнир по борьбе II Европейских игр в столичном Дворце спорта завершится 30 июня

Белорусский спортсмен вольного стиля Александр Гуштын (весовая категория 97 кг) стал третьим на турнире по борьбе II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Успешно пройдя квалификационный отбор, Александр Гуштын уступил в полуфинале своему давнему сопернику олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро, трехкратному чемпиону мира и Европы, победителю I Европейских игр россиянину Абдулрашиду Садулаеву — 0:6. В схватке за бронзовую награду белорус одолел атлета из Северной Македонии Магомедгаджи Нурова — 3:1.

На счету белорусских борцов также серебряная медаль представителя вольного стиля Али Шабанова (86 кг). За золотые медали мультиспортивного форума 28 июня сразятся белоруски Василиса Марзалюк (76 кг) и Ирина Курочкина (57 кг), бронзовую награду попробует завоевать Виолетта Чирик (50 кг).

Турнир по борьбе II Европейских игр в столичном Дворце спорта завершится 30 июня. Всего в состязаниях принимают участие 288 атлетов, которые борются за 18 комплектов медалей.

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