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В пункте пропуска «Бенякони» возможны задержки в движении автомобилей из-за дорожных работ

27.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В пункте пропуска «Бенякони» возможны задержки в движении автомобилей из-за дорожных работ

В период с 28 по 29 июня в связи с проведением дорожных работ в пункте пропуска «Бенякони» будет временно изменена схема организации дорожного движения – может привести к задержкам в пропуске автомобилей.

Дорожные работы направлены на повышение эффективности функционирования пункта пропуска, создание условий для более комфортного и безопасного пересечения границы.

В связи с этим рекомендуется гражданам и перевозчикам учитывать данную информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале Госпогранкомитета.

https://grodnonews.by/

 

 
 
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В период с 28 по 29 июня в связи с проведением дорожных работ в пункте пропуска «Бенякони» будет временно изменена схема организации дорожного движения – может...
 
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