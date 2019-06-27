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В пункте пропуска «Бенякони» возможны задержки в движении автомобилей из-за дорожных работ
27.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В период с 28 по 29 июня в связи с проведением дорожных работ в пункте пропуска «Бенякони» будет временно изменена схема организации дорожного движения – может привести к задержкам в пропуске автомобилей.
Дорожные работы направлены на повышение эффективности функционирования пункта пропуска, создание условий для более комфортного и безопасного пересечения границы.
В связи с этим рекомендуется гражданам и перевозчикам учитывать данную информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале Госпогранкомитета.
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В период с 28 по 29 июня в связи с проведением дорожных работ в пункте пропуска «Бенякони» будет временно изменена схема организации дорожного движения – может...
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