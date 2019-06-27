Белоруска Марина Литвинчук выиграла «золото» Евроигр

Очередную награду в копилку белорусской сборной на II Европейских играх принесла Марина Литвинчук.

Белоруска завоевала «золото» в соревнованиях по гребле на байдарке на дистанции 5 километров, показав результат 24 минуты 52,258 секунды.

«Серебро» досталось венгерке Доре Бодони (24.53,003), «бронза» – Мариане Петрушовой из Словакии (24.59,099), пишут Naviny.by.

Литвинчук стала двухкратной обладательницей «золота» на турнире: 26 июня она в паре с Ольгой Худенко победила на дистанции 500 м.

Белорусские спортсмены завоевали 10 медалей в седьмой день Европейских игр-2019 в Минске. В активе команды 4 золота, 2 серебра и 4 бронзы.

Еще три золотых медали в гребле у мужчин и женщин на 1,2 км (А. Козырь и Е. Ноздрева), на 1,5 км у Худенко.

«Серебро» в актив принесли женщины в гребле на байдарках и каноэ на 2,5 км (Н.Макарченко и О.Климова) и женская сборная.

«Бронза» у мужчин в гребле на байдарках и каноэ 1200 м. (Д. Третьяков), у женщин 2,2 км (Литвинчук, Худенко), вольной борьбе (А. Гуштын) и велотреке (Е. Королек), сообщает «Прессбол».

Всего у Беларуси 19 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовых медалей. Наша сборная продолжает удерживать второе место в общекомандном медальном зачете.