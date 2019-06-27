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Первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили в море

27.06.2019 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первую группу косаток и белух, которые содержались в «китовой тюрьме» под Находкой, выпущены в естественные условия. Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива», — сказано в сообщении.

В ходе шестидневной транспортировки по воде и суше к месту освобождения ни одно животное не пострадало. «Все это время ветврачи и тренеры несли круглосуточно вахту по 4 часа, находясь по двое с животным в воде, следя за тем, чтобы оно не захлебнулось и не травмировалось», — заявили во ВНИРО.

Перед освобождением у них взяли «все необходимые анализы», и «показатели здоровья у животных хорошие».

Первыми из «китовой тюрьмы» выпустили двух косаток и восемь белух. Как оказалось, контракты на их транспортировку получили те же компании, которые занимались их отловом и были оштрафованы за нарушения.
видео: newstube.ru

Вывоз из «китовой тюрьмы» всех животных займет около четырех месяцев.

 
 
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Первую группу косаток и белух, которые содержались в «китовой тюрьме» под Находкой, выпущены в естественные условия. Об этом сообщил Всероссийский...
 
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