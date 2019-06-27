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Эксперты об армейском законопроекте: Дикость происходящего понимают даже депутаты
Источник материала: Партизан
Принятие законопроекта "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства” грозит массовым бегством из страны молодых мужчин и новой волной коррупции.
Эксперты комментируют "Белорусскому партизану" скандальный законопроект, спешно принятый накануне Палатой представителей в первом чтении.
"В армию будут отправлять отбывать наказание"
Мечислав Гриб, председатель Верховного Совета 12 созыва:
- Каждый законопроект должен соответствовать Конституции и не нарушать права человека. Как бы власти ни пыжились, принудительно вряд ли удастся загнать всех в армию.
Бегали от армии, кто как мог – секрета в этом нет никакого. Решили силовыми методами загнать всех мужчин в армию; теперь в армию будут отправлять отбывать наказание. Но силой исправить ситуацию не удастся.
Проблема действительно существует: молодые люди не хотят служить в армии, проблему нужно решать. Но не силой, а цивилизованными методами: служба должна стать привлекательной, человек за время службы должен приобрести знания, которые понадобятся ему после демобилизации.
Вместо этого – дедовщина, суициды, убийства. Кто в здравом уме пойдет на подобные испытания?..
Кроме того, хромающее на обе ноги образование упадет еще ниже. Если сейчас парню после школы не удалось поступить в вуз, в течение года он может нанять репетитора, подтянуть свои знания – и на следующий год поступить в институт или университет.
А если его загребут в армию – там будет не до репетиторов; за год все забудется, все надо начинать сначала, что практически невозможно. За всем этим – судьба конкретного молодого человека. Поэтому каждый в меру своих сил и возможностей стремится избежать ненужных проблем.
Но власти решили не мытьем, так катаньем загнать парней в армию. Это неправильное решение проблемы.
- К каким последствиям может привести принятие этого закона?
- История не знает законов, не было никогда запретов, которые нельзя обойти. Обойдут и эти запреты – людям обойдется дороже, но выход найдут.
Власти решили пойти самым простым путем – административного давления, преследования, наказания. И тем не менее, даже в Палате представителей шесть человек выступили против принятия закона (
С 1996 года, когда появилась Палата представителей, это, пожалуй, первый случай, когда сразу шесть депутатов проголосовали против – всегда все принималось единогласно. И даже там есть люди, которые понимают дикость происходящего.
Все, кто сегодня сидит во власти, не способны думать иначе, потому что советские времена, советские подходы сидят в их головах. Вроде чиновники и имидж сменили, приобрели больше лоска, а вот мозги остались советские.
"Закон об отсрочке станет дополнительной мотивацией свалить из Беларуси"
Сергей Возняк, майор запаса, бывший офицер политуправления Белорусского военного округа:
- Если подойти с государственной точки зрения к проблеме, положив на одну чашу весов более качественное беспрерывное образование, стать более квалифицированным специалистом, на другую – поголовный призыв, я бы проголосовал за образование, а не армию.
В принципе сама концепция решения проблемы мне не нравится: мы опираем исключительно на административный ресурс. Но в законопроекте абсолютно нет мер по повышению престижа армии, чтобы ребята не отлынивали, а стремились.
Должна быть система осязательных льгот: отслужил – после службы получаешь определенные социальные бонусы, нужно решать проблему дедовщины (никто не захочет идти в армию, зная, что там над ними будут издеваться и избивать).
Таких мер вообще не предлагается. Вся надежда исключительно на административный ресурс: запретим идти на госслужбу, запретим выезд из страны. Сама философия закона совершенно негодная, нужны меры по повышению престижа службы – и офицерской, и срочной. Предпринимаемые меры – из прошлого века.
- Минобороны исподтишка разработало законопроект (офицерская честь на высоте), Палата представителей в спешке принимает проект в первом чтении…
- В Беларуси практически все законы принимаются в таком режиме.
- Давайте попытаемся спрогнозировать последствия. В осенний призыв наберут достаточно пушечного мяса. А дальше что?
- Призывники все-таки не пушечное мясо: ни на нас никто не собирается нападать, ни Беларусь ни на кого, я думаю, войной не пойдет. Вместе с тем значительному количеству талантливых ребят не дадут получить более качественное образование.
Закон об отсрочке станет дополнительной мотивацией
Армию довели до такого состояния, что сегодня не зазорно откосить от службы, напротив, если ты пошел в армию – значит, лузер, неудачник. Это бессмысленные меры: солдат по принуждению и солдат по желанию – это абсолютно два разных солдата. На повышение обороноспособности эти меры никак не повлияют.
Помимо всего, увеличится и коррупционная составляющая: решение о призыве принимают живые люди в военкоматах, которые сидят на не очень высоких зарплатах. Поэтому следует ожидать увеличения количества попыток обойти закон через взятки.
- С чем связана такая спешка с принятием закона?
- Это вера во всепобеждающую силу административного ресурса. И приказа, но работает это не всегда; нужны меры воспитательного характера, духовной мотивации, социального престижа – ничего этого нет.
Как политработник, для меня важна морально-психологическая часть в военном деле. Я понимаю, что такое солдат, мотивированный на выполнение воинского долга, и солдат, который отбывает повинность, - это два совершенно разных солдата.
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Принятие законопроекта "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства” грозит массовым бегством из страны...
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