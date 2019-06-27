Эксперты об армейском законопроекте: Дикость происходящего понимают даже депутаты

Эксперты комментируют "Белорусскому партизану" скандальный законопроект, спешно принятый накануне Палатой представителей в первом чтении.





"В армию будут отправлять отбывать наказание"

Мечислав Гриб, председатель Верховного Совета 12 созыва:





- Каждый законопроект должен соответствовать Конституции и не нарушать права человека. Как бы власти ни пыжились, принудительно вряд ли удастся загнать всех в армию.





Бегали от армии, кто как мог – секрета в этом нет никакого. Решили силовыми методами загнать всех мужчин в армию; теперь в армию будут отправлять отбывать наказание. Но силой исправить ситуацию не удастся.





Проблема действительно существует: молодые люди не хотят служить в армии, проблему нужно решать. Но не силой, а цивилизованными методами: служба должна стать привлекательной, человек за время службы должен приобрести знания, которые понадобятся ему после демобилизации.





Вместо этого – дедовщина, суициды, убийства. Кто в здравом уме пойдет на подобные испытания?..





Кроме того, хромающее на обе ноги образование упадет еще ниже. Если сейчас парню после школы не удалось поступить в вуз, в течение года он может нанять репетитора, подтянуть свои знания – и на следующий год поступить в институт или университет.





А если его загребут в армию – там будет не до репетиторов; за год все забудется, все надо начинать сначала, что практически невозможно. За всем этим – судьба конкретного молодого человека. Поэтому каждый в меру своих сил и возможностей стремится избежать ненужных проблем.





Но власти решили не мытьем, так катаньем загнать парней в армию. Это неправильное решение проблемы.





- К каким последствиям может привести принятие этого закона?





- История не знает законов, не было никогда запретов, которые нельзя обойти. Обойдут и эти запреты – людям обойдется дороже, но выход найдут.





Власти решили пойти самым простым путем – административного давления, преследования, наказания. И тем не менее, даже в Палате представителей шесть человек выступили против принятия закона ( и еще 6 человек воздержались, что в белорусских условиях немыслимое вольнодумство - прим. БП).





С 1996 года, когда появилась Палата представителей, это, пожалуй, первый случай, когда сразу шесть депутатов проголосовали против – всегда все принималось единогласно. И даже там есть люди, которые понимают дикость происходящего.





Все, кто сегодня сидит во власти, не способны думать иначе, потому что советские времена, советские подходы сидят в их головах. Вроде чиновники и имидж сменили, приобрели больше лоска, а вот мозги остались советские.









"Закон об отсрочке станет дополнительной мотивацией свалить из Беларуси"

Сергей Возняк, майор запаса, бывший офицер политуправления Белорусского военного округа:





- Если подойти с государственной точки зрения к проблеме, положив на одну чашу весов более качественное беспрерывное образование, стать более квалифицированным специалистом, на другую – поголовный призыв, я бы проголосовал за образование, а не армию.





В принципе сама концепция решения проблемы мне не нравится: мы опираем исключительно на административный ресурс. Но в законопроекте абсолютно нет мер по повышению престижа армии, чтобы ребята не отлынивали, а стремились.





Должна быть система осязательных льгот: отслужил – после службы получаешь определенные социальные бонусы, нужно решать проблему дедовщины (никто не захочет идти в армию, зная, что там над ними будут издеваться и избивать).





Таких мер вообще не предлагается. Вся надежда исключительно на административный ресурс: запретим идти на госслужбу, запретим выезд из страны. Сама философия закона совершенно негодная, нужны меры по повышению престижа службы – и офицерской, и срочной. Предпринимаемые меры – из прошлого века.





- Минобороны исподтишка разработало законопроект (офицерская честь на высоте), Палата представителей в спешке принимает проект в первом чтении…





- В Беларуси практически все законы принимаются в таком режиме.





- Давайте попытаемся спрогнозировать последствия. В осенний призыв наберут достаточно пушечного мяса. А дальше что?





- Призывники все-таки не пушечное мясо: ни на нас никто не собирается нападать, ни Беларусь ни на кого, я думаю, войной не пойдет. Вместе с тем значительному количеству талантливых ребят не дадут получить более качественное образование.





Закон об отсрочке станет дополнительной мотивацией свалить из Беларуси и устроиться за границей . Молодые люди все равно найдут способы уходить от этой повинности – совершенно непривлекательной ни в экономическом, ни в социальном, ни в духовном плане.





Армию довели до такого состояния, что сегодня не зазорно откосить от службы, напротив, если ты пошел в армию – значит, лузер, неудачник. Это бессмысленные меры: солдат по принуждению и солдат по желанию – это абсолютно два разных солдата. На повышение обороноспособности эти меры никак не повлияют.





Помимо всего, увеличится и коррупционная составляющая: решение о призыве принимают живые люди в военкоматах, которые сидят на не очень высоких зарплатах. Поэтому следует ожидать увеличения количества попыток обойти закон через взятки.





- С чем связана такая спешка с принятием закона?





- Это вера во всепобеждающую силу административного ресурса. И приказа, но работает это не всегда; нужны меры воспитательного характера, духовной мотивации, социального престижа – ничего этого нет.





Как политработник, для меня важна морально-психологическая часть в военном деле. Я понимаю, что такое солдат, мотивированный на выполнение воинского долга, и солдат, который отбывает повинность, - это два совершенно разных солдата.