ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грабителей российских банков задержали в Минске

27.06.2019 21:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Двоих россиян разыскивали за серию грабежей, совершенных в Воронежской области РФ.

Подельников задержали в Минске сотрудники ГУБОПиК совместно с бойцами спецподразделения «Алмаз» в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Задержанных подозревают в совершении серии грабежей в составе организованной группы на отделения банков и кассиров. 

"Изначально в ГУБОПиК Беларуси поступила оперативная информация о появлении в одном из районных центров Гродненской области двух подозрительных мужчин. Характер сведений давал основания полагать, что дуэт, возможно, причастен к незаконной деятельности и пытается скрыться.

Были проведены первоначальные проверочные мероприятия, в результате чего стало понятно, что речь идет о двух гражданах России (один 1978 года рождения, второй 1982 года рождения), находящихся в межгосударственном розыске по поводу участия в составе преступной группы, совершившей серию ограблений банковских отделений на территории Воронежской области", - рассказал заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Алексей Борисенок.

По его словам, фигуранты предпринимали серьезные меры, чтобы не афишировать свое нахождение в нашей стране, постоянно меняли место жительство, конспирировали использование средств связи. При этом, исходя из собранного информационного массива, оперативные работники не исключают намерения мужчин по совершению нападений на банковские учреждения на территории Беларуси. 

Также установлено, что они изучали возможности изготовления поддельных паспортов граждан Украины для дальнейшего перемещения через ее территорию в страны Евросоюза.

Подельники несколько раз приезжали в Минск. Вчера в ходе очередного такого визита их задержали в столичном микрорайоне Серебрянка.



В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники ГУБОПиК МВД сообщили о произошедшем российским коллегам, начался процесс выдачи фигурантов инициаторам розыска. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двоих россиян разыскивали за серию грабежей, совершенных в Воронежской области РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кого из нас нужно спасать? Репортаж о запрещенных «белорусских Мальдивах» и попытках их оживить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика