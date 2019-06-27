Грабителей российских банков задержали в Минске

Подельников задержали в Минске сотрудники ГУБОПиК совместно с бойцами спецподразделения «Алмаз» в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Задержанных подозревают в совершении серии грабежей в составе организованной группы на отделения банков и кассиров.





"Изначально в ГУБОПиК Беларуси поступила оперативная информация о появлении в одном из районных центров Гродненской области двух подозрительных мужчин. Характер сведений давал основания полагать, что дуэт, возможно, причастен к незаконной деятельности и пытается скрыться.





рассказал заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Алексей Борисенок. Были проведены первоначальные проверочные мероприятия, в результате чего стало понятно, что речь идет о двух гражданах России (один 1978 года рождения, второй 1982 года рождения), находящихся в межгосударственном розыске по поводу участия в составе преступной группы, совершившей серию ограблений банковских отделений на территории Воронежской области", -заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси





По его словам, фигуранты предпринимали серьезные меры, чтобы не афишировать свое нахождение в нашей стране, постоянно меняли место жительство, конспирировали использование средств связи. При этом, исходя из собранного информационного массива, оперативные работники не исключают намерения мужчин по совершению нападений на банковские учреждения на территории Беларуси.





Также установлено, что они изучали возможности изготовления поддельных паспортов граждан Украины для дальнейшего перемещения через ее территорию в страны Евросоюза.





Подельники несколько раз приезжали в Минск . Вчера в ходе очередного такого визита их задержали в столичном микрорайоне Серебрянка.













В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники ГУБОПиК МВД сообщили о произошедшем российским коллегам, начался процесс выдачи фигурантов инициаторам розыска.