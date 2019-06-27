ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все диктаторы в гости к нам: в Минск прилетел Рахмон

27.06.2019 21:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В аэропорту его встречали хлебом-солью.
1 из 2

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Беларусь. 

У трапа самолета Эмомали Рахмона от белорусской стороны встречали вице-премьер Игорь Ляшенко и первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Во Дворце Независимости 28 июня пройдут его переговоры с Лукашенко. 

Также весьма вероятно, что Рахмон задержится в Беларуси и посетит церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится 30 июня на стадионе "Динамо".

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аэропорту его встречали хлебом-солью.
 
Новости дня
Новости разные
 
«16 человек уже удалены»: в РИКЗе рассказали, за что отстраняют от ЦТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика