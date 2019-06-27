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Все диктаторы в гости к нам: в Минск прилетел Рахмон
Источник материала: Партизан
В аэропорту его встречали хлебом-солью.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Беларусь.
У трапа самолета Эмомали Рахмона от белорусской стороны встречали вице-премьер Игорь Ляшенко и первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.
Во Дворце Независимости 28 июня пройдут его переговоры с Лукашенко.
Также весьма вероятно, что Рахмон задержится в Беларуси и посетит церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится 30 июня на стадионе "Динамо".
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В аэропорту его встречали хлебом-солью.
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