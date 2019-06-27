Все диктаторы в гости к нам: в Минск прилетел Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Беларусь.





У трапа самолета Эмомали Рахмона от белорусской стороны встречали вице-премьер Игорь Ляшенко и первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.





Во Дворце Независимости 28 июня пройдут его переговоры с Лукашенко.





Также весьма вероятно, что Рахмон задержится в Беларуси и посетит церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится 30 июня на стадионе "Динамо".