ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин рассчитывает обсудить с Трампом в Осаке судьбу ДСНВ

27.06.2019 22:06 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом судьбу договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если им удастся встретиться на полях саммита "двадцатки" в Осаке.

"Сегодня повестка дня сфокусирована на ДСНВ. Я надеюсь, что у меня будет возможность поговорить об этом с Дональдом, если мы встретимся в Осаке", - сказал Путин в интервью газете Financial Times.

Президент России отметил, что Москва уже заявляла о готовности к переговорам и к продлению действия этого договора между Россией и США. "Но мы не видим никакой инициативы со стороны наших американских партнеров. Они молчат, в то время как договор истекает в 2021 году", - заметил он.

"Если мы не начнем переговоры сейчас, он закончится, потому что не останется времени для формальностей", - продолжил Путин.

Он подчеркнул, что "если этот договор прекратит существование, то по сути в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. И это плохо".

Отвечая на вопрос о том, вошел ли мир в стадию, когда высока вероятность новой гонки вооружений, Путин сказал: "Я считаю, что такой риск существует".

Он напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке вышел из договора по ПРО, и недавно вышел из договора ДРСМД. "Но на этот раз они не просто вышли, но нашли причину, чтобы выйти, и этой причиной была Россия", - заметил Путин.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом судьбу договора о стратегических наступательных...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Мы приедем самым сильным составом" - Лукашенко о III Европейских играх в Кракове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика