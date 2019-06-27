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"Мы приедем самым сильным составом" - Лукашенко о III Европейских играх в Кракове
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня посетил соревнования по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр. Во время посещения соревнований он пообщался с представителем Польского агентства печати, который поинтересовался у президента его впечатлениями, сообщили в пресс-службе главы государства.
Глава государства следил за соревнованиями в числе других болельщиков на трибунах. Президент тепло пообщался со спортсменами, пожелав дальнейших побед уже на предстоящей в 2020 году Олимпиаде в Токио. Чемпионка II Европейских игр Марина Литвинчук сделала с главой государства памятное селфи, получив от него в подарок коробку с шоколадными конфетами.
Не оставил президент без внимания и волонтеров, которые активно задействованы на всех спортивных площадках. "Спасибо, трудяги!" - сказал он.
Пообщался Лукашенко и с другими болельщиками, для которых присутствие на трибунах Президента стало приятным сюрпризом и добавило эмоций от спортивных побед. Люди фотографировались с главой государства. А маленькому ребенку, который смотрел соревнования на руках у своих родителей, президент подарил плитку шоколада.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня посетил соревнования по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр. Во время посещения соревнований он пообщался...
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