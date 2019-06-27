ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Мы приедем самым сильным составом" - Лукашенко о III Европейских играх в Кракове

27.06.2019 21:58 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня посетил соревнования по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр. Во время посещения соревнований он пообщался с представителем Польского агентства печати, который поинтересовался у президента его впечатлениями, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Мы приедем самым сильным составом" - Лукашенко о III Европейских играх в Кракове
Лукашенко пожелал, чтобы следующие Европейские игры в Кракове прошли не хуже, чем в Минске. "И готовьтесь. Мы приедем самым сильным составом. Мы должны своих соседей там немножко встряхнуть. По спортивному, конечно. Привет друзьям нашим", - сказал белорусский лидер.

Глава государства следил за соревнованиями в числе других болельщиков на трибунах. Президент тепло пообщался со спортсменами, пожелав дальнейших побед уже на предстоящей в 2020 году Олимпиаде в Токио. Чемпионка II Европейских игр Марина Литвинчук сделала с главой государства памятное селфи, получив от него в подарок коробку с шоколадными конфетами.

Не оставил президент без внимания и волонтеров, которые активно задействованы на всех спортивных площадках. "Спасибо, трудяги!" - сказал он.

Пообщался Лукашенко и с другими болельщиками, для которых присутствие на трибунах Президента стало приятным сюрпризом и добавило эмоций от спортивных побед. Люди фотографировались с главой государства. А маленькому ребенку, который смотрел соревнования на руках у своих родителей, президент подарил плитку шоколада.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня посетил соревнования по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр. Во время посещения соревнований он пообщался...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские борцы Садулаев и Братчикова получили золото и серебро Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика