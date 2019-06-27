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Турция потребует от США вернуть $1,25 млрд в случае непоставки F-35 - Эрдоган

27.06.2019 21:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

США юридически не могут ввести против Турции санкции в соответствии с законом CAATSA за покупку российских зенитных ракетных систем С-400, поскольку Анкара заключила эту сделку с Москвой до принятия этого закона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью японскому изданию "Никкэй".

"CAATSA нельзя применять в отношении Турции, поскольку мы предприняли этот шаг (с покупкой С-400 - ИФ) до того, как закон CAATSA вступил в силу. На тот момент подобных правил (связанных с CAATSA - ИФ) не было", - заявил Эрдоган, прибывший ранее в Японию на саммит G20.

Отвечая на вопрос журналиста об угрозах США исключить Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за С-400, Эрдоган напомнил, что Турция уже заплатила за проект $1,25 млрд.

"Если они предпримут такой неверный шаг (исключат Турцию - ИФ), то мы поднимем этот вопрос в международном арбитраже, мы потребуем, чтобы они вернули нам назад уже заплаченные деньги", - сказал Эрдоган.

Он вновь заявил, что покупка С-400, удовлетворяющая желаниям турецкой стороны, послужит интересам безопасности Турции, и что поставки С-400 начнутся в июле.

В то же время Эрдоган отметил, что Анкара продолжает диалог с Вашингтоном по проблеме С-400. В свою очередь президент заявил о планах обсудить С-400 со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20.

По словам Эрдогана, Трамп понимает причины того, почему Турция нуждается в С-400.

"Я верю, что мы урегулируем вопрос с С-400 в рамках нашего (с США - ИФ) альянса и стратегического партнерства", - заключил он.

Он также выразил надежду на то, что его встреча с Трампом станет важным шагом для вывода американо-турецких отношений из тупика.

США активно выступают против покупки Турцией российских систем С-400, грозя Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей F-35.

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

 
 
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США юридически не могут ввести против Турции санкции в соответствии с законом CAATSA за покупку российских зенитных ракетных систем С-400, поскольку Анкара заключила...
 
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