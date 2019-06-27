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II Европейские игры в Минске. По итогам 27 июня в копилке белорусов 55 медалей

27.06.2019 23:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На этот момент в медальном зачете вторых Европейских игр Беларусь прочно удерживает вторую строчку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Европейские игры в Минске. По итогам 27 июня в копилке белорусов 55 медалей

Наши спортсмены уже 55 раз поднимались на пьедестал почета. У национальной сборной 19 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовые награды. Больше лишь у российских атлетов. В пятерке сильнейших также команды Грузии, Италии и Украины.

II Европейские игры в Минске. По итогам 27 июня в копилке белорусов 55 медалей

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Новости Беларуси. На этот момент в медальном зачете вторых Европейских игр Беларусь прочно удерживает вторую строчку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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